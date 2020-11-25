Веб-дизайн и Инстаграм оформление
Привет, меня зовут Роза.
Портфолио на behance
Инстаграм портфолио: @rose.dsgn
Мои специализации:
· Дизайн сайтов, лэндингов, интернет-магазины, сайты-визитки.
· Дизайн на Тильда (+ верстка Zero Blocks)
· Оформление Instagram (оформление вашего бизнеса, вечные сторис и визуал)
· Дизайн логотипов
· Дизайн сайтов на русс. и англ.яз.
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Инстаграм профиль Юридической консультации86 просмотров
- Сайт Юридической консультации65 просмотров
- Интернет-магазин по продаже кабеля73 просмотра
- Сайт услуг электромонтажа "Nurlight"63 просмотра
- Лэндинг Салона Красоты47 просмотров
- Сайт компании LD-Lighting43 просмотра
- Лэндинг товара37 просмотров
- Интернет-магазин "Просвет"43 просмотра
Отзывы заказчиков
$7
7 баллов
4 года назад
Работой доволен, общением не очень. В целом все хорошо
Ответный отзыв
Оплата в срок, только постоплата. К сожалению работа не по тз, и очень сумбурные мысли, весь процесс в длительных переписках. Вынуждена была отказаться от дальнейшего сотрудничества, чем ненароком обидела заказчика.
$10
10 баллов
4 года назад
WordPress
Работал с Розой по проекту дизайна для отдельных страниц сайта. После принятия заказа в работу, созвонились и обсудили все детали и нюансы. После Роза предоставила несколько различных вариантов исполнения и мы выбрали и доработали подходящий. После чего заказ был передан. Сроки выполнения оказались меньше заявленных. Результатом работы доволен, получилось как я хотел. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Очень приятно было работать с Игорем, ставит четкие и понятные требования. Оплата в срок. Спасибо!