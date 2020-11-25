rose-dsgn

Роза rose-dsgn

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Веб-дизайн и Инстаграм оформление

Привет, меня зовут Роза.

Портфолио на behance

Инстаграм портфолио: @rose.dsgn

Мои специализации:

· Дизайн сайтов, лэндингов, интернет-магазины, сайты-визитки.

· Дизайн на Тильда (+ верстка Zero Blocks)

· Оформление Instagram (оформление вашего бизнеса, вечные сторис и визуал)

· Дизайн логотипов

· Дизайн сайтов на русс. и англ.яз.

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Отзывы заказчиков

webtehnology
Денис 
42 года
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
7 баллов
4 года назад
Нарисовать экраны для Лендинг сториз
Работой доволен, общением не очень. В целом все хорошо
Оплата в срок, только постоплата. К сожалению работа не по тз, и очень сумбурные мысли, весь процесс в длительных переписках. Вынуждена была отказаться от дальнейшего сотрудничества, чем ненароком обидела заказчика.
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itspectr
Игорь 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Визуализация данных для сайта
WordPress
Работал с Розой по проекту дизайна для отдельных страниц сайта. После принятия заказа в работу, созвонились и обсудили все детали и нюансы. После Роза предоставила несколько различных вариантов исполнения и мы выбрали и доработали подходящий. После чего заказ был передан. Сроки выполнения оказались меньше заявленных. Результатом работы доволен, получилось как я хотел. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень приятно было работать с Игорем, ставит четкие и понятные требования. Оплата в срок. Спасибо!
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