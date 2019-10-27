Требуется провести подбор системного администратора для IT-аутсорсинговой компании. Задачи включают поиск кандидатов, первичное собеседование по телефону, заполнение формы опроса, согласование кандидатур и приглашение на собеседование.
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Сфера деятельности: ИТ УслугиЕсть на сайте страница: "Ваши выгоды от сотрудничества" Есть статья под этот раздел. Сайт на вордпресе. Нужно сделать визуализацию списка выгод. Результат: страница приятная для восприятия. материал ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
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Есть интернет магазин продажи детской одежды в розницу и оптом. Платформа 1С-Битрикс. Необходимо переделать дизайн, переделать структуру. Сделать сайт более удобным для клиента. В итоге должно быть, что то похожее на https://grandcaps.ru. Развитие, ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт6 лет назад