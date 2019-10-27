itspectr

Игорь itspectr

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Подбор системного администратора в IT-аутсорсинговую компанию

    Требуется провести подбор системного администратора для IT-аутсорсинговой компании. Задачи включают поиск кандидатов, первичное собеседование по телефону, заполнение формы опроса, согласование кандидатур и приглашение на собеседование.

    Рекрутинг (HR)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Визуализация данных для сайта

    Сфера деятельности: ИТ УслугиЕсть на сайте страница: "Ваши выгоды от сотрудничества" Есть статья под этот раздел. Сайт на вордпресе. Нужно сделать визуализацию списка выгод. Результат: страница приятная для восприятия. материал ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • SEO оптимизация сайта

    Сайт spectrit.ru Нужно провести ре дизайн и реструктуризовать, оптимизировать сайт под SEO продвижение в поисковиках. Анализ конкурентов, семантика, тексты, заголовки, юзабилити и т.д.

    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание скрипта продаж

    1. Цель скрипта: а)Выяснить как обслуживают и ремонтируют компьютеры и оргтехнику в компании (есть ли системный администратор, приходящий, в штате, своими силами) б)Узнать заинтересованность в наших услугах

    Продающие тексты4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Получение лидов

    Работаем в сфере ИТ аутсорсинга. ИТ аутсорсинг - это частичная или полная передача работ по системному администрированию и поддержке ИТ-инфраструктуры. Необходимо: 1. По определенному алгоритму (есть небольшое видео) найти контакты из открытых источников. ...

    Продажи и лиды4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лендинг пэйдж

    Необходимо сделать Лендинг пэйдж. Тематика IT аутсорсинг, компьютерное обслуживание.   Жду стоимость и подробное описание того, что будет входить в стоимость услуги.

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет проект

    Есть интернет магазин продажи детской одежды в розницу и оптом. Платформа 1С-Битрикс. Необходимо переделать дизайн, переделать структуру. Сделать сайт более удобным для клиента. В итоге должно быть, что то похожее на https://grandcaps.ru. Развитие, ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

rose-dsgn
Роза 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Визуализация данных для сайта
WordPress
Очень приятно было работать с Игорем, ставит четкие и понятные требования. Оплата в срок. Спасибо!
Работал с Розой по проекту дизайна для отдельных страниц сайта. После принятия заказа в работу, созвонились и обсудили все детали и нюансы. После Роза предоставила несколько различных вариантов исполнения и мы выбрали и доработали подходящий. После чего заказ был передан. Сроки выполнения оказались меньше заявленных. Результатом работы доволен, получилось как я хотел. Рекомендую к сотрудничеству.
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