Работал с Розой по проекту дизайна для отдельных страниц сайта. После принятия заказа в работу, созвонились и обсудили все детали и нюансы. После Роза предоставила несколько различных вариантов исполнения и мы выбрали и доработали подходящий. После чего заказ был передан. Сроки выполнения оказались меньше заявленных. Результатом работы доволен, получилось как я хотел. Рекомендую к сотрудничеству.