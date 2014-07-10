Здравствуйте! Требуется перевод инструкции "Клеевого станка". С Английского на Русский. Исходный файл: pdf. Перевод можно сохранить в doc. Оплата: банковский безналичный расчет. Срок: как можно скорее! Пишите вашу цену!
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