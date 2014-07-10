Здравствуйте! Поставлена задача перестроить корпоративный сайт. Для этого потребуется полностью перерисовать дизайн сайта. После чего, его нужно отверстать под систему управления сайтом «Joomla, JB Zoo», а также настроить систему используя наши требования и пожелания. Требования по ...