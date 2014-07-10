rsha1988

Павел Яковлев rsha1988

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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нет выплат фрилансерам
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  • Перевод инструкции клеевого станка

    Здравствуйте! Требуется перевод инструкции "Клеевого станка". С Английского на Русский. Исходный файл: pdf. Перевод можно сохранить в doc. Оплата: банковский безналичный расчет. Срок: как можно скорее! Пишите вашу цену!

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Презентация на 20 статичных страниц

    Нужно сделать презентацию компании и нескольких изделий в Microsoft PowerPoint объемом в 20 страниц. Статичные страницы. Тематика: производственная компания ортопедических изделий (ортопедические стельки и полустельки, детские ортопедические стельки, ортопедические приспособления для стопы, вкладные приспособления из силикона). В качестве ...

    PowerPoint
    Презентации9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн, верстка, настройка для корп. сайта

    Здравствуйте! Поставлена задача перестроить корпоративный сайт. Для этого потребуется полностью перерисовать дизайн сайта. После чего, его нужно отверстать под систему управления сайтом «Joomla, JB Zoo», а также настроить систему используя наши требования и пожелания. Требования по ...

    Дизайн сайтаJoomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн для корпоративного сайта, верстка,настройка

    Здравствуйте. Достаточно крупный поставщик ортопедических изделий ищет человека, который сможет создать (нарисовать) дизайн сайта отвечающий нашим требованиям, а также сверстать его под систему управления сайтом "Joomla , JB Zoo". Во вложении присутствуют все интересующие нас ...

    Дизайн сайтаJoomla
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
$51
10 баллов
9 лет назад
Перевод инструкции клеевого станка
Все на высшем уровне, оплата в срок, оперативная связь по всем вопросам и четкое ТЗ. Рекомендуем и будем рады сотрудничать в дальнейшем!
Все отлично! Спасибо Вам большое за высокое качество и кротчайшие сроки выполнения работ. Рекомендую!
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