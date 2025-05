Создание программынх приложений для Andeoid

Создание любых программных приложений для ANDROID стаж работы 20 лет

Высшее техническое образование

Стаж работы в IT сфере более 20 лет, программирую на delphi, builder c++, c#, PHP, javascrip, java.

Создание программ типа клиент сервер,

Работа. с базами данных Oracle, MYSQL, MSSQL

Владею, созданием оптимизированных, оптимально быстрых по скорости SQL запросов.

Владею методологией ООП

Большой опыт работы с высоконагруженными базами большого объема 1(Тб)

работаю с RAD Delphi более 3 лет. разработка приложений и пользовательских интерфейсов на Delphi более 3 лет.

специализированных корпоративных информационных систем, Sockets (TCP/IP),

создаю, модернизирую и развиваю системы

Могу разобраться в чужом коде

огромный опыт работы в банковской сфере, медицины, страхования, производства, образовательных учреждений,транспортных организаций,

общепита, кафе, рестораны, овощные базы, проектирование и разработки СУБД,разработки многозвенных архитектурных решений, документирования проектов.

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

email: [email protected]