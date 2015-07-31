Создание любых программных приложений для ANDROID стаж работы 20 лет
Высшее техническое образование
Стаж работы в IT сфере более 20 лет, программирую на delphi, builder c++, c#, PHP, javascrip, java.
Создание программ типа клиент сервер,
Работа. с базами данных Oracle, MYSQL, MSSQL
Владею, созданием оптимизированных, оптимально быстрых по скорости SQL запросов.
Владею методологией ООП
Большой опыт работы с высоконагруженными базами большого объема 1(Тб)
работаю с RAD Delphi более 3 лет. разработка приложений и пользовательских интерфейсов на Delphi более 3 лет.
специализированных корпоративных информационных систем, Sockets (TCP/IP),
создаю, модернизирую и развиваю системы
Могу разобраться в чужом коде
огромный опыт работы в банковской сфере, медицины, страхования, производства, образовательных учреждений,транспортных организаций,
общепита, кафе, рестораны, овощные базы, проектирование и разработки СУБД,разработки многозвенных архитектурных решений, документирования проектов.
Информационные технологии, системная интеграция, интернет
email: [email protected]