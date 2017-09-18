rylova916220

$80
Добрый день. Необходимо внести изменения на сайт в соответствии с ТЗ в приложении. Срок на работу - до конца дня 10.11.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Добрый день. Необходимо внести изменения на сайт в соответствии с ТЗ в приложении. Срок на работу - до конца дня 10.11.
Добрый вечер Необходим специалист по данному направлению (рекламная компания в google edwords). Задача не простая - реклама сайта, услуги которого относятся к медицинской деятельности. http://splitmassage.su/uslugi/
Добрый день. Необходимо доработать сайт. Текущий разработчик не может это сделать в связи с отъездом, а сроки поджимают. Правок не много - сайт почти готов. [b][u] Срок готовности по правкам - до конца дня 17.08.[/u][/b] Стоимость ...