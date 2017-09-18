rylova916220

Лена Результат rylova916220

 
39 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
19 часов назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Доработка сайта на wordpress: програмирование и верстка
Хороший, адекватный заказчик, оплата сразу, рекомендую!
Могу посоветовать Алексея как надежного, спокойного и внимательного исполнителя. Закончил задание раньше срока. Не ограничивается простым выполнением ТЗ, предлагает поправки и новые варианты для оптимального результата. Спасибо за работу!
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makarenko-a
34 годаКазахстан
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Доработать почти готовый сайт
Все отлично, хороший заказчик, понятное задание и оплата сразу, рекомендую!
Очень рекомендую Александра как внимательного и оперативного исполнителя. С моей стороны был поставлен очень короткий срок на выполнение задач - все было сделано на очень хорошем уровне. В том числе Александр проявил инициативу и давал рекомендации как улучшить сайт. Спасибо за работу!
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