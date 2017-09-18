rylova916220

Очень рекомендую Александра как внимательного и оперативного исполнителя. С моей стороны был поставлен очень короткий срок на выполнение задач - все было сделано на очень хорошем уровне. В том числе Александр проявил инициативу и давал рекомендации как улучшить сайт. Спасибо за работу!