Нужно запостить 10 форумов (с изменением дат сообщений). $40-$50 за форум. Тематика: музыка. В предложении указывайте кол-во сообщений.
Наполнение сайтов1 исполнитель
Закрыт
15 лет назад
Нужно запостить 10 форумов (с изменением дат сообщений). $40-$50 за форум. Тематика: музыка. В предложении указывайте кол-во сообщений.
Требуется разработка 10 сайтов заданной тематики на чистом html. Сайты "под ключ". Уникальный, хороший дизайн. 15-20 страниц уникального текста.
Требуется программа, организующая БД ссылок с проверкой обратных. Поля: Заполняются вручную - Куда ссылка - email вебмастера - адрес сайта - адрес ссылки Автогерерируемые - текст ссылки - ТИЦ сайта - ЯК сайта - robots сайта - мета сайта - наличие ссылки - проиндексированность в Яндексе страницы с ссылкой - ...