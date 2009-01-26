rzncenter

Виталий Иванов rzncenter

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнение форумов

    Нужно запостить 10 форумов (с изменением дат сообщений). $40-$50 за форум. Тематика: музыка. В предложении указывайте кол-во сообщений.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка 10 сайтов

    Требуется разработка 10 сайтов заданной тематики на чистом html. Сайты "под ключ". Уникальный, хороший дизайн. 15-20 страниц уникального текста.

    HTML
    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • БД ссылок с проверкой на обратные

    Требуется программа, организующая БД ссылок с проверкой обратных. Поля: Заполняются вручную - Куда ссылка - email вебмастера - адрес сайта - адрес ссылки Автогерерируемые - текст ссылки - ТИЦ сайта - ЯК сайта - robots сайта - мета сайта - наличие ссылки - проиндексированность в Яндексе страницы с ссылкой - ...

    Прикладное ПО16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
AlteTraum
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-1)
$1
10 баллов
15 лет назад
Наполнение форумов
Заказчик оплатил, как и обещал. Не напрягал в период работы. Все закончил, предоставил завершенный проект - получил оплату. Рекомендую!