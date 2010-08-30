s1d1

Тамара s1d1

 
40 летУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
S1d1 - 24 часа онлайн, высокое качество, реальные цены, всегда всрок!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Самое главное для нас – Ваше удобство. Для того чтоб Вам было удобно с нами сотрудничать, мы написали набор программ, которые значительно упростят наше сотрудничество.

Если Ваш проект предусматривает обмен файлами забудьте о DepositFiles, Rapidshare и прочие неудобные сервисы! Для Вас мы организовали сервер хранения данных. Скорость передачи файлов до 54 Мбит!!! Для того чтоб передать нам любой файл воспользуйтесь вот этой http://www.s1d1.ru/S1D1FTPGraph.exe (904 КБ) маленькой программкой не требующей установки, настройки. Это ФТП клиент работающий напрямую с нашим сервером. Просто нажмите «Загрузить» и загрузите файл напрямую нам!

ФТП СЕРВЕР ПОЛОСТЬЮ ЗАПУЩЕН!!!!

ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ЗАГРУЗИТЬ НАМ ФАЙЛ просто скачайте клиент

http://www.s1d1.ru/S1D1FTPGraph.exe (904 КБ) и просто запустите, он не требует установки

Он уже настроен, просто нажмите на "Подключится" и работайте напрямую с нашим

сервером

-------------------------------------------------------------------------------------------

Молодая амбициозная команда s1d1 приветствует Вас! Мы очень рады что вы обратили внимание именно на нас!

Теперь мы будим искать клиентов и на этом замечательном ресурсе :)

И как полагаться писать в резюме начну нас хвалить, итак наши преимущества:

1. Команда из 5 человек, профессионалов в своей области, находящийся в одном городе, в одном месте, команда которая работает уже более 4 лет в одном офисе.

2. Опыт. За 4 года работы в нашем городе мы сталкивались с многими задачами, но не решенных не оставалось! Всегда все здавалось в срок! Мы находили самые неожиданные решения для наших клиентов!

3. Мощная программная база. За 3х летний период роботы было закуплено ПО ведущих марок: Adobe After Effects, Adobe Dreamweaver, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe CS5 Master Collection. Corel Draw, и многое другое.

4. Мощная аппаратная база:

--- 10 мощных ПК (7 IBM, 3 Apple)

--- 2 веб сервера (linux Apahe, Windows Apache)

--- ФТП Сервер для обмена файлами (ФТП сервер находится в локальной сети скорость обмена данными с нашими рабочими станциями 100MBit. Скорость обменна с пользователями в зоне UA-IX 54MBit, США 45 MBit и.т.д)

--- Своя система обмена сообщениями

Для того чтоб не создавать излишних вопросов, мы выложили на ресурс наш РЕГЛАМЕНТ, ознакомившись с которым, у вас отпадут многие вопросы и сомнения. Все доступно по ссылке http://www.weblancer.net/users/s1d1/portfolio/?category_id=46

Для Вас, мы предоставляем очень широкий спектр услуг, который включает:

-

------- Дизайн растровой графики

-

--- Дизайн сайтов

--- Дизайн групп ВКонтакте

--- Дизайн приложений

--- Создание заготовок сайтов

----- Дизайн полиграфической продукции

--------- Проектирование бланков с защитой от копирования

--- Создание фирменного стиля

--- Книги и брошюры

--- Листовки и буклеты

--- Календари

--- Визитки

--- Плакаты

--- Этикетка, самоклеющиеся этикетки

--- Бланки

--- Наклейки

--- Папки

--- Меню

--- Пакеты

--- Журналы, печать журналов

------ Пакетная обработка фотоснимков

---

----- Создание и проектирование наружной рекламы

---

--- Рекламные щиты (billboard, bigboard, бигборд, биллборд, 3х6)

--- Рекламные щиты типа "Чебурашка"

--- Суперсайты (мегаборд)

--- Ситилайты (citylight) или тротуарные панно

--- Брандмауеры

--- Крышныэ установки

--- Перетяжки (растяжка, тролл)

--- Призматроны

--- Видеопанельи

--- Скроллера

--- Остановочные павильоны

---

----- Рерайт, копирайт

--- Написание текстов

--- Наполнение сайтов

--- Администрирование

--- Модерирование

----- Файловый Хостинг

------ --- Видео монтаж--- -----

------ --- Композинг --- -----

--- Востановление паролей с Doc, zip, xls, и пр. файлов

Выберая командную роботу, вы платите только за роботу.

Всегда дешевле,

Всегда в срок

Дизайн сайтаТексты для сайтаLinuxApacheInDesignIllustratorPhotoshopAfter Effects
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
safronovea
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Надо нарисовать баннер + две карты
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Nuovomondo
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
0 баллов
13 лет назад
Переделка сайта на joomla
Сначала оттягивала сроки сдачи работы всевозможными предлогами, а потом и вовсе исчезла без объяснений на последней стадии так не сдав работу. Очень расстроен т.к. потерял кучу времени, деньги вернул через арбитраж.
afinskiy
Иван 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
0 баллов
13 лет назад
Не коммерческий сайт для танцевального коллектива.
Уважаемые заказчики мной была выслана сумма 400 грн в качестве предоплаты за сайт для детского клуба танцев. Дети и Родители собирали полную сумму более 2 месяцев. В итоге за месяц сайт не сделан, веблансер на связь не выходит.. Первые две недели показывали какой то результат в работе потом просто-напросто исчезли. Работа пошла полным ходом... Все получаеться как надо... Ждем сдачи проекта.
goodkoal
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Создание простого сайта, срочно
Опытные специалисты - заслуживают высшей оценки!
Прекрасный заказчик, рекомендую абсольтно всем! Четкое ТЗ, пегулярно онлайн.
Ответный отзыв
YuraP
Юрий 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Создать фирм. бланк
Тамара отличный исполнитель, задачу понимает с полуслова, делает качественно и в срок. Обязательно буду к ней обращаться за помощью!!!
Прекрасный заказчик. Четкое ТЗ, всегда онлайн, чрезвычайно приятно было работать! Надеемся на сотрудничество в дальнейшем!
Ответный отзыв
Баннеры
4 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
3 отзыва
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
4 отзыва(-2)
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
2 отзыва(-1)
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
1 отзыв
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
от $12
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Показать все услуги