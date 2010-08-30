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Самое главное для нас – Ваше удобство. Для того чтоб Вам было удобно с нами сотрудничать, мы написали набор программ, которые значительно упростят наше сотрудничество.
Если Ваш проект предусматривает обмен файлами забудьте о DepositFiles, Rapidshare и прочие неудобные сервисы! Для Вас мы организовали сервер хранения данных. Скорость передачи файлов до 54 Мбит!!! Для того чтоб передать нам любой файл воспользуйтесь вот этой http://www.s1d1.ru/S1D1FTPGraph.exe (904 КБ) маленькой программкой не требующей установки, настройки. Это ФТП клиент работающий напрямую с нашим сервером. Просто нажмите «Загрузить» и загрузите файл напрямую нам!
ФТП СЕРВЕР ПОЛОСТЬЮ ЗАПУЩЕН!!!!
ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ЗАГРУЗИТЬ НАМ ФАЙЛ просто скачайте клиент
http://www.s1d1.ru/S1D1FTPGraph.exe (904 КБ) и просто запустите, он не требует установки
Он уже настроен, просто нажмите на "Подключится" и работайте напрямую с нашим
сервером
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Молодая амбициозная команда s1d1 приветствует Вас! Мы очень рады что вы обратили внимание именно на нас!
Теперь мы будим искать клиентов и на этом замечательном ресурсе :)
И как полагаться писать в резюме начну нас хвалить, итак наши преимущества:
1. Команда из 5 человек, профессионалов в своей области, находящийся в одном городе, в одном месте, команда которая работает уже более 4 лет в одном офисе.
2. Опыт. За 4 года работы в нашем городе мы сталкивались с многими задачами, но не решенных не оставалось! Всегда все здавалось в срок! Мы находили самые неожиданные решения для наших клиентов!
3. Мощная программная база. За 3х летний период роботы было закуплено ПО ведущих марок: Adobe After Effects, Adobe Dreamweaver, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe CS5 Master Collection. Corel Draw, и многое другое.
4. Мощная аппаратная база:
--- 10 мощных ПК (7 IBM, 3 Apple)
--- 2 веб сервера (linux Apahe, Windows Apache)
--- ФТП Сервер для обмена файлами (ФТП сервер находится в локальной сети скорость обмена данными с нашими рабочими станциями 100MBit. Скорость обменна с пользователями в зоне UA-IX 54MBit, США 45 MBit и.т.д)
--- Своя система обмена сообщениями
Для того чтоб не создавать излишних вопросов, мы выложили на ресурс наш РЕГЛАМЕНТ, ознакомившись с которым, у вас отпадут многие вопросы и сомнения. Все доступно по ссылке http://www.weblancer.net/users/s1d1/portfolio/?category_id=46
Для Вас, мы предоставляем очень широкий спектр услуг, который включает:
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------- Дизайн растровой графики
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--- Дизайн сайтов
--- Дизайн групп ВКонтакте
--- Дизайн приложений
--- Создание заготовок сайтов
----- Дизайн полиграфической продукции
--------- Проектирование бланков с защитой от копирования
--- Создание фирменного стиля
--- Книги и брошюры
--- Листовки и буклеты
--- Календари
--- Визитки
--- Плакаты
--- Этикетка, самоклеющиеся этикетки
--- Бланки
--- Наклейки
--- Папки
--- Меню
--- Пакеты
--- Журналы, печать журналов
------ Пакетная обработка фотоснимков
---
----- Создание и проектирование наружной рекламы
---
--- Рекламные щиты (billboard, bigboard, бигборд, биллборд, 3х6)
--- Рекламные щиты типа "Чебурашка"
--- Суперсайты (мегаборд)
--- Ситилайты (citylight) или тротуарные панно
--- Брандмауеры
--- Крышныэ установки
--- Перетяжки (растяжка, тролл)
--- Призматроны
--- Видеопанельи
--- Скроллера
--- Остановочные павильоны
---
----- Рерайт, копирайт
--- Написание текстов
--- Наполнение сайтов
--- Администрирование
--- Модерирование
----- Файловый Хостинг
------ --- Видео монтаж--- -----
------ --- Композинг --- -----
--- Востановление паролей с Doc, zip, xls, и пр. файлов
Выберая командную роботу, вы платите только за роботу.
Всегда дешевле,
Всегда в срок
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