S1d1 - 24 часа онлайн, высокое качество, реальные цены, всегда всрок!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Самое главное для нас – Ваше удобство. Для того чтоб Вам было удобно с нами сотрудничать, мы написали набор программ, которые значительно упростят наше сотрудничество.

Если Ваш проект предусматривает обмен файлами забудьте о DepositFiles, Rapidshare и прочие неудобные сервисы! Для Вас мы организовали сервер хранения данных. Скорость передачи файлов до 54 Мбит!!! Для того чтоб передать нам любой файл воспользуйтесь вот этой http://www.s1d1.ru/S1D1FTPGraph.exe (904 КБ) маленькой программкой не требующей установки, настройки. Это ФТП клиент работающий напрямую с нашим сервером. Просто нажмите «Загрузить» и загрузите файл напрямую нам!

ФТП СЕРВЕР ПОЛОСТЬЮ ЗАПУЩЕН!!!!

ДЛЯ ТОГО ЧТОБ ЗАГРУЗИТЬ НАМ ФАЙЛ просто скачайте клиент

http://www.s1d1.ru/S1D1FTPGraph.exe (904 КБ) и просто запустите, он не требует установки

Он уже настроен, просто нажмите на "Подключится" и работайте напрямую с нашим

сервером

-------------------------------------------------------------------------------------------

Молодая амбициозная команда s1d1 приветствует Вас! Мы очень рады что вы обратили внимание именно на нас!

Теперь мы будим искать клиентов и на этом замечательном ресурсе :)

И как полагаться писать в резюме начну нас хвалить, итак наши преимущества:

1. Команда из 5 человек, профессионалов в своей области, находящийся в одном городе, в одном месте, команда которая работает уже более 4 лет в одном офисе.

2. Опыт. За 4 года работы в нашем городе мы сталкивались с многими задачами, но не решенных не оставалось! Всегда все здавалось в срок! Мы находили самые неожиданные решения для наших клиентов!

3. Мощная программная база. За 3х летний период роботы было закуплено ПО ведущих марок: Adobe After Effects, Adobe Dreamweaver, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe CS5 Master Collection. Corel Draw, и многое другое.

4. Мощная аппаратная база:

--- 10 мощных ПК (7 IBM, 3 Apple)

--- 2 веб сервера (linux Apahe, Windows Apache)

--- ФТП Сервер для обмена файлами (ФТП сервер находится в локальной сети скорость обмена данными с нашими рабочими станциями 100MBit. Скорость обменна с пользователями в зоне UA-IX 54MBit, США 45 MBit и.т.д)

--- Своя система обмена сообщениями

Для того чтоб не создавать излишних вопросов, мы выложили на ресурс наш РЕГЛАМЕНТ, ознакомившись с которым, у вас отпадут многие вопросы и сомнения. Все доступно по ссылке http://www.weblancer.net/users/s1d1/portfolio/?category_id=46

Для Вас, мы предоставляем очень широкий спектр услуг, который включает:

-

------- Дизайн растровой графики

-

--- Дизайн сайтов

--- Дизайн групп ВКонтакте

--- Дизайн приложений

--- Создание заготовок сайтов

----- Дизайн полиграфической продукции

--------- Проектирование бланков с защитой от копирования

--- Создание фирменного стиля

--- Книги и брошюры

--- Листовки и буклеты

--- Календари

--- Визитки

--- Плакаты

--- Этикетка, самоклеющиеся этикетки

--- Бланки

--- Наклейки

--- Папки

--- Меню

--- Пакеты

--- Журналы, печать журналов

------ Пакетная обработка фотоснимков

---

----- Создание и проектирование наружной рекламы

---

--- Рекламные щиты (billboard, bigboard, бигборд, биллборд, 3х6)

--- Рекламные щиты типа "Чебурашка"

--- Суперсайты (мегаборд)

--- Ситилайты (citylight) или тротуарные панно

--- Брандмауеры

--- Крышныэ установки

--- Перетяжки (растяжка, тролл)

--- Призматроны

--- Видеопанельи

--- Скроллера

--- Остановочные павильоны

---

----- Рерайт, копирайт

--- Написание текстов

--- Наполнение сайтов

--- Администрирование

--- Модерирование

----- Файловый Хостинг

------ --- Видео монтаж--- -----

------ --- Композинг --- -----

--- Востановление паролей с Doc, zip, xls, и пр. файлов

Выберая командную роботу, вы платите только за роботу.

Всегда дешевле,

Всегда в срок