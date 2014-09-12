s3tkillah

Александр Айсин s3tkillah

 
32 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Копирайтер на французском языке ( спортивная тематика)

    Нужен [u]копирайтер[/u] для написания текстов [u]на французском языке[/u].[u][i]Тематика[/i][/u][i] [/i]: букмекерская компания, ставки на спорт.[u]Аудитория читателей [/u]: франкоязычные страны.Источники информации - предоставляются. [u]ВАЖНО:[/u]Примеры работ на французском [i]- [/i]обязательны[i].[/i][i]Подробности вышлю на почту.[/i]Жду предложения по цене за  1000 тыс.симв.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Контент менеджер для работы с блогом на английском языке

    Требуется контент-менджер со знанием английского языка для работы над разделами блога. Необходимо расширить текущие описания на посадочных страницах, добавить перелинковку, добавить изображения.

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка сайта

    Здравствуйте! Нужно разработать сайт по продаже и аренде квартир. Пример: http://www.grekodom.ua/ Напишите примерную стоимость и сроки.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад