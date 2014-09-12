Нужен [u]копирайтер[/u] для написания текстов [u]на французском языке[/u].[u][i]Тематика[/i][/u][i] [/i]: букмекерская компания, ставки на спорт.[u]Аудитория читателей [/u]: франкоязычные страны.Источники информации - предоставляются. [u]ВАЖНО:[/u]Примеры работ на французском [i]- [/i]обязательны[i].[/i][i]Подробности вышлю на почту.[/i]Жду предложения по цене за 1000 тыс.симв.
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Требуется контент-менджер со знанием английского языка для работы над разделами блога. Необходимо расширить текущие описания на посадочных страницах, добавить перелинковку, добавить изображения.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужно разработать сайт по продаже и аренде квартир. Пример: http://www.grekodom.ua/ Напишите примерную стоимость и сроки.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Ищу преподавателя для индивидуальных занятий по продвижению сайтов SEO. Оплата за каждое занятие. Украина, КиевПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад