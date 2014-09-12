Нужен [u]копирайтер[/u] для написания текстов [u]на французском языке[/u].[u][i]Тематика[/i][/u][i] [/i]: букмекерская компания, ставки на спорт.[u]Аудитория читателей [/u]: франкоязычные страны.Источники информации - предоставляются. [u]ВАЖНО:[/u]Примеры работ на французском [i]- [/i]обязательны[i].[/i][i]Подробности вышлю на почту.[/i]Жду предложения по цене за 1000 тыс.симв.