sCode

Евгений sCode

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Адаптивная вёрстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery

[blockquote]Контакты для связи:[/blockquote]

telegram:  scode_pro

skype: sCode.pro

e-mail: [email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Плагин DLE + VK api
DLE
Все отлично
Работа выполнена на 5. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
LSD_Soft
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Модуль регионов для DLE
DLE
Хороший заказчик. Быстрая оплата.
Александр выполнил работу на отлично и в оговоренный срок. Приятно, когда человек знает своё дело.
Ответный отзыв
freelance-rus
Виталий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Исправить фильтр WooCommerce
WooCommerce
Мне понравилось работать с Евгением. Очень быстро договорились о работе. Предоставил нужные материалы и в последствии замечания о работе. Я сотрудничеством очень доволен. Спасибо за оказанное доверие. Своевременная оплата. К сотрудничеству – рекомендую!
Благодарю за оперативно выполненную работу. Работа была выполнена раньше, чем ожидалось, за что отдельное спасибо. Буду знать, к кому обращаться, в случае чего.
Ответный отзыв
aszemcov
Алексей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Простой скрипт на JS или PHP
JavaScriptPHP
Хороший заказчик, точное ТЗ, своевременная оплата.
Спасибо Алексею за проделанную работу. Сделал быстро и без проблем. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв