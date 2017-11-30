$70
Необходимо написать дополнение под cms DLE, для фильтрации новостей по выбранному региону.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
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Необходимо написать дополнение под cms DLE, для фильтрации новостей по выбранному региону.
Здравствуйте. Более подробно описал задачу по ссылке. Опыт разработки на dle обязателен! Интересуют цена и сроки.
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