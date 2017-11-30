Мне понравилось работать с Евгением. Очень быстро договорились о работе. Предоставил нужные материалы и в последствии замечания о работе. Я сотрудничеством очень доволен. Спасибо за оказанное доверие. Своевременная оплата. К сотрудничеству – рекомендую!