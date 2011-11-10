Хочется написать непосредственно о данном дизайнере. Дизайнер однозначно с большой буквы, работает на 100% с творческой стороны в отличии от работы строго по ТЗ (имеется в виду что не каждый человек может по ТЗ вникнуть в суть задачи и интуитивно ее реализовать). Поэтапная работа приносит непревзойденные результаты, поэтому рекомендации полностью подтверждаю. Спасибо за работу!