Есть сайт по торговле бытовой техникой и для него нужна мобильная версия на http://jquerymobile.com/demos/1.1.0/
HTML-верстка9 заявок
Закрыт
12 лет назад
Есть сайт по торговле бытовой техникой и для него нужна мобильная версия на http://jquerymobile.com/demos/1.1.0/
Нужна кроссбраузерная верстка с валидностью и соответственно натяжка на движок. Движок свой. Сайт интернет магазин по продаже бытовой техники
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Интернет магазин по продаже бытовой техники