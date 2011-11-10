sakai

Сергей sakai

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$160
10 баллов
11 лет назад
Приватно для SvetaSlava
Большое спасибо за работу! Рекомендую к сотрудничеству!
Слов нет. Профессионал есть профессионал! Рекомендую, всем кто не уверен, что знает как или были плачевные потуги сделать что-то самому.
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Приватно для SvetaSlava
Сергей, спасибо за плодотворное сотрудничество! Все отлично!
Не первый раз пользуюсь услугами. Претензий нет, все четко по тз. Рекомендую
Ответный отзыв
Leloo
44 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1500
10 баллов
13 лет назад
Дизайн сайта
Только положительные эмоции от приятной работы с Сергеем.
Хочется написать непосредственно о данном дизайнере. Дизайнер однозначно с большой буквы, работает на 100% с творческой стороны в отличии от работы строго по ТЗ (имеется в виду что не каждый человек может по ТЗ вникнуть в суть задачи и интуитивно ее реализовать). Поэтапная работа приносит непревзойденные результаты, поэтому рекомендации полностью подтверждаю. Спасибо за работу!
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Leloo
44 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1050
10 баллов
14 лет назад
Редизайн сайта с нуля
CSS
Сергей честный и объективный заказчик, приятный в общение человек. Работали поэтапно, с оплатой все в порядке. Работа оставила только положительные впечатления.
Не пожалел ни разу, что выбрал Елену. Честно говоря думал что звездность не влияет на качество, но оказалось что реально чем больше рейтинг у фрилансера, тем меньше вопросов по проекту. Елена сделала все в кратчайшие сроки, без лишних вопросов и с первого раза попала в точку. Рекомендую.
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