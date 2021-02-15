Автоматизация 1С

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Услуги внедрения систем учета и управления на платформе 1С

10 лет успешных внедрений типовых программных продуктов 1С (с 2007 года)

Десятки внедренных типовых конфигураций 1С с различным функционалом

Десятки разработок дополнительных функциональных модулей

Более 100 компаний и государственных учреждений разных размеров и видов деятельности в клиентах

В наличии сплоченная и проверенная проектами команда архитекторов, разработчиков и консультантов.

+7(921)773-47-84 [email protected]