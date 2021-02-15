saltsina

Наталья saltsina

 
46 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Автоматизация 1С

www.saltsina.ru

Услуги внедрения систем учета и управления на платформе 1С

10 лет успешных внедрений типовых программных продуктов 1С (с 2007 года)

Десятки внедренных типовых конфигураций 1С с различным функционалом

Десятки разработок дополнительных функциональных модулей

Более 100 компаний и государственных учреждений разных размеров и видов деятельности в клиентах

В наличии сплоченная и проверенная проектами команда архитекторов, разработчиков и консультантов.

+7(921)773-47-84 [email protected]

  • Настройка и доработка Битрикс CMS

    Вид деятельности Заказчика – офлайновая торговля услугами. Однако, клиентам Заказчика необходимо осуществлять платежи интернет-эквайрингом, контролировать статус своего Заказа и получать уведомления по событиям смены статусов Заказа и наступления сроков платежей по графику ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    4 года назад