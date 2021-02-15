Вид деятельности Заказчика – офлайновая торговля услугами. Однако, клиентам Заказчика необходимо осуществлять платежи интернет-эквайрингом, контролировать статус своего Заказа и получать уведомления по событиям смены статусов Заказа и наступления сроков платежей по графику ...
Автоматизация 1С
Услуги внедрения систем учета и управления на платформе 1С
10 лет успешных внедрений типовых программных продуктов 1С (с 2007 года)
Десятки внедренных типовых конфигураций 1С с различным функционалом
Десятки разработок дополнительных функциональных модулей
Более 100 компаний и государственных учреждений разных размеров и видов деятельности в клиентах
В наличии сплоченная и проверенная проектами команда архитекторов, разработчиков и консультантов.
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- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад