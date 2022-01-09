Бизнес аналитика 🔸 Прототипы 🔸 UX/UI дизайн 🔸 Лендинги
Привет! Меня зовут Дунаев Андрей и я веб-дизайнер.
Я специализируюсь на разработке красивого и эффективного дизайна для лендингов, корпоративных сайтов и интернет магазинов. Перед работой над проектом провожу маркетинговое исследование с полным погружением в бизнес клиента.
Итак, чем же я могу быть Вам полезен
✔ Проведу анализ вашего бизнеса, целевой аудитории и конкурентов
✔ На основе аналитики создам прототип будущего сайта
✔ Разработаю дизайн, который понятно и красиво покажет ваш товар или услугу
✔ Отрисую дизайн для мобильных устройств
У вас есть интересный проект? Давайте обсудим его.
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Портфолио
- Дизайн первого экрана LP "All night party"27 просмотров
- Дизайн первого экрана LP для мужского аромата23 просмотра
- Дизайн первого экрана LP для турагентства25 просмотров
- Дизайн лендинга для барбершопа «Викинг»14 просмотров
- Дизайн лендинга для кондитерской фабрики «Choco»12 просмотров