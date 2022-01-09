Бизнес аналитика 🔸 Прототипы 🔸 UX/UI дизайн 🔸 Лендинги

Привет! Меня зовут Дунаев Андрей и я веб-дизайнер.

Я специализируюсь на разработке красивого и эффективного дизайна для лендингов, корпоративных сайтов и интернет магазинов. Перед работой над проектом провожу маркетинговое исследование с полным погружением в бизнес клиента.

Итак, чем же я могу быть Вам полезен

✔ Проведу анализ вашего бизнеса, целевой аудитории и конкурентов

✔ На основе аналитики создам прототип будущего сайта

✔ Разработаю дизайн, который понятно и красиво покажет ваш товар или услугу

✔ Отрисую дизайн для мобильных устройств

У вас есть интересный проект? Давайте обсудим его.

Напишите мне прямо сейчас!