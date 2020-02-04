Linux. Развертывание и настройка серверов и сервисов, удаленное администрирование, Nginx, Appache, PHP, MySQl Создание, сопровождение сайтов, хостинг.
Имею богатый практический опыт развертывания и администрирования Linux-серверов, Web-серверов, создания и администрирования сайтов. Мониторинг и оптимизация систем и сервисов.
Действие аккаунта приостановлено!
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $20от 2 часов
нет рейтинга
Системное администрирование
нет отзывов
$10/час
от $20от 2 часов
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$15/час
от $30от 2 часов
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
$15/час
от $30от 2 часов
нет рейтинга