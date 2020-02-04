Linux. Развертывание и настройка серверов и сервисов, удаленное администрирование, Nginx, Appache, PHP, MySQl Создание, сопровождение сайтов, хостинг.

Имею богатый практический опыт развертывания и администрирования Linux-серверов, Web-серверов, создания и администрирования сайтов. Мониторинг и оптимизация систем и сервисов.