sd5555

Александр Давыдов sd5555

 
45 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Парсер коэффициентов с сайта.

    Требуется исправить готовый парсер, чтобы вносились кф-ты в файл Ексель.  Сайт- flashscore.com/ru/ . Исходный код парсера есть. Парсер написан на языке С# . Папка с кодом выглядит так:

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется реклама для лендинга

    Здраствуйте!Мне нужен человек для сотрудничества ,в чем заключается сотрудничество? Мне нужна таргет+контекст реклама (или любая на ваше усмотрение) на мою группу ВК (возможен вариант направления на одностраничный сайт), вы берете рекламу на себя.Тема- Программа для ставок ...

    Контекстная реклама16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать Парсер

    Сделать Парсер- данные берутся с сайта flashscore. Парсер собирает данные с сайта- таблицу статистики+некоторые коэффициенты. Парсер заносит данные в Ексель, Ексель считает по формулам и итоги расчетов попадают на Лист Архив в Екселе. Оплата после выполнения работы.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер Флешскоре

    Не работает парсер. При загрузке, парсер открывается, далее, когда ставлю галочку напротив нужного матча, парсер закрывается. На компьютере должны быть установлены: visual c++ redistributable 2013 x86https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=40784 Microsoft .NET Framework 4.5.2 https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=42642

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер с myscore.ru

    $30

    Собрать статистику и сохранить в файл эксель. Существует программа на базе Excel 2003 (с расширением *.xls) с формулами для расчетов внутри. Пользователь копирует результаты футбольных матчей и вручную вставляет в эту книгу Excel, где уже по формулам происходит ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Парсер с myscore.ru

    $30

    Собрать статистику и сохранить в файл эксель. Существует программа на базе Excel 2003 (с расширением *.xls) с формулами для расчетов внутри. Пользователь копирует результаты футбольных матчей и вручную вставляет в эту книгу Excel, где уже по формулам происходит ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
ptol
48 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Доделать парсер в VBA Ексель
Задачи поставлены четко! Связь без задержек. Оплата поступила, по факту проверки работы, без задержек, в полном объеме Сотрудничеством доволен РЕКОМЕНДУЮ!!!
Всё сделал за пару часов. Качественно. Добавил улучшение в виде ещё одной кнопки-макроса, хотя в ТЗ этого не требовалось. Я доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
vitaliy_1981
Виталий 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Парсер с myscore.ru
Добросовестный и надежный заказчик. Постановка задачи довольно ясная, имелось ТЗ. Заказчик всегда был на связи и оперативно отвечал на все вопросы. Оплата прошла в полном объеме и даже немного больше. Работать было весьма приятно, и поэтому рекомендую к сотрудничеству!
Программист-профессионал! Моя задача оказалась не под силу многим фрилансерам. Виталий справился с отличием! Парсер работает быстрее, чем есть похожие в интернете. Виталий подсказал, каким путем лучше решить задачу, чтобы все работало быстро, четко, надежно и правильно. Цену на это задание- не ''загнул'', как любят делать многие. Задание выполнено в кратчайшие сроки (хотя оно совсем непростое), за три дня всё сделал! Парсер не работает коряво, как у многих программистов. Работает все чётко! Спасибо за этот труд!
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