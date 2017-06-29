Требуется исправить готовый парсер, чтобы вносились кф-ты в файл Ексель. Сайт- flashscore.com/ru/ . Исходный код парсера есть. Парсер написан на языке С# . Папка с кодом выглядит так:
- Базы данных4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здраствуйте!Мне нужен человек для сотрудничества ,в чем заключается сотрудничество? Мне нужна таргет+контекст реклама (или любая на ваше усмотрение) на мою группу ВК (возможен вариант направления на одностраничный сайт), вы берете рекламу на себя.Тема- Программа для ставок ...Контекстная реклама16 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать Парсер- данные берутся с сайта flashscore. Парсер собирает данные с сайта- таблицу статистики+некоторые коэффициенты. Парсер заносит данные в Ексель, Ексель считает по формулам и итоги расчетов попадают на Лист Архив в Екселе. Оплата после выполнения работы.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $9
Необходимо сделать выбор матчей для расчета, по ТЗ в прикреплении. Оплата только после принятия выполненной работы по ТЗ.Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен6 лет назад
Не работает парсер. При загрузке, парсер открывается, далее, когда ставлю галочку напротив нужного матча, парсер закрывается. На компьютере должны быть установлены: visual c++ redistributable 2013 x86https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=40784 Microsoft .NET Framework 4.5.2 https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=42642Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $30
Собрать статистику и сохранить в файл эксель. Существует программа на базе Excel 2003 (с расширением *.xls) с формулами для расчетов внутри. Пользователь копирует результаты футбольных матчей и вручную вставляет в эту книгу Excel, где уже по формулам происходит ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $30
Собрать статистику и сохранить в файл эксель. Существует программа на базе Excel 2003 (с расширением *.xls) с формулами для расчетов внутри. Пользователь копирует результаты футбольных матчей и вручную вставляет в эту книгу Excel, где уже по формулам происходит ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад