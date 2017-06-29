Программист-профессионал! Моя задача оказалась не под силу многим фрилансерам. Виталий справился с отличием! Парсер работает быстрее, чем есть похожие в интернете. Виталий подсказал, каким путем лучше решить задачу, чтобы все работало быстро, четко, надежно и правильно. Цену на это задание- не ''загнул'', как любят делать многие. Задание выполнено в кратчайшие сроки (хотя оно совсем непростое), за три дня всё сделал! Парсер не работает коряво, как у многих программистов. Работает все чётко! Спасибо за этот труд!