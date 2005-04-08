Добрый день, срочно нужен PHP, MYSQL программист на разработку относительно простого сайта. знание английского обязательно. Описание проекта прилагается. На данный момент уже есть более-менее полная подборка дизайна наружных и админ. страниц : http://sdstudium.com/matt/ Там же наработки программиста. Там же ...
- $500Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Добрый день, Есть прототип сайта (дизайн делал я), необходимо сделать простое флеш интро. Все исходники есть, интро должно полностью соответствовать дизайну (цвета, шрифты). От клиента есть раскадровка того, что должно получиться. Из эффектов помимо летающих текстов ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
простой проект для опытных пользователей Mambo (mamboserver.com). есть zoom gallery, необходимы превью для видеороликов. получаются они установкой утилиты ffmpeg. задача: установить утилиту на 2 сервера. покажите вашу готовую галерею с видео, заработаете немножко денюшек :)Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт19 лет назад
- $1800
бюджет серьёзный (порядка 2Кб) заказчик западный нужен опытный разработчик с портфелем флеш игр, и со ссылками на работы, в которых есть интеграция флеш с ДБ (любой SQL). приват.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт19 лет назад
- $1000
бюджет от 300 до 800. нужен движок, причём строго в соответствии со спецификациями. спецификации лежат здесь: ящик [email protected] пароль dokument без знания английского, и умения разбирать кракозябры лучше и не пытаться :) вкратце: сайт знакомств. по ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт19 лет назад
- $100
есть прототип блога: http://test.starinet.com/blogger/ админ логин и пароль test нужна пара фич: 1. адрес журнала юзера вида http://mysite.com/username (субдомен) 2. добавление в свой журнал картинок не вбиванием урла в текстовое поле (воспринимающее хтмл), а через аплоад. по первой фиче: ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт19 лет назад
- $300
проект для пхп программистов. Датабанк графики. Юзеры должны регистрироваться, закачивать свою графику (авторы) или получить платный доступ к платным галереям (пользователи). Ниже необходимый (и немного путаный) список фич. Наиболее проблемные места обозначены галочками. Проект может быть ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт19 лет назад
- $300
нужен сайт с блогами по типу bloglines.com или blogger.com функциональность: - возможность читать и создавать RSS feeds. - созд/ред/удал weblogs (естественно :). - управление аккаунтами юзверей. - поиск RSS feeds по ньюс группам функции юзера (среди прочего): - закачка картинок в свой ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт19 лет назад