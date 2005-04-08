Добрый день, Есть прототип сайта (дизайн делал я), необходимо сделать простое флеш интро. Все исходники есть, интро должно полностью соответствовать дизайну (цвета, шрифты). От клиента есть раскадровка того, что должно получиться. Из эффектов помимо летающих текстов ...