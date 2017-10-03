semen_slav

[b]Обязанности:[/b] [list][*]разработка проекта на фреймворке Yii2 в команде;[*]решение задач по развитию информационной системы;[*]минимальный фронт.[/list] [b]Требования:[/b] [list][*]надежность, профессионализм и готовность к постоянному решению новых задач;[*]отличное знание yii2;[*]git, bootstrap3, jQuery, MySQL;[*]PSR-*, MVC, DRY, YAGNI, SOLID;[*]опыт работы в команде, опыт коммерческой ...
Мы проектная команда, реализующая проекты в социальных областях, прежде всего в области управления и сфере образования
Сейчас представлены 10-ю специалистами-консультантами и 4-мя программистами-разработчиками.
Поскольку команда мы не большая позиции в команде не имеют конкретной должностной привязки, задачи есть у всех и они все равнозначимые.
За последние 3 года мы преимущественно сконцентрированы на внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в регионах России (сейчас их уже 10), участвовали в инициации проекта "Равные возможности детям" Общероссийского народного фронта.
Работа с нами может быть интересна тем, кто уверен в собственной квалификации и силах, предпочитает удаленную работу, готов формулировать идеи и предложения по направлениям нашей деятельности.
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3300
Ведем поиск квалифицированного специалиста, готового ближайшие 3 месяца посвятить развитию действующего проекта. Суть проекта: автоматизация взаимоотношений участников системы управления и финансирования в отрасли образования. Задачи: первые две-четыре недели - отладка действующего функционала, частично верстка, частично доработка ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $1100
Проект запущен. Сейчас с ним работает один программист. Нужен второй. Полная занятость. Удаленная работа. Срок сотрудничества: сентября - ноябрь (3 месяца). Перспективы продления сотрудничества (сроками по 2-3 месяца) 45 000 рублей в месяц (2 по 22.5) ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад