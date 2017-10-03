semen_slav

Семён semen_slav

 
36 летРоссия/Королёв
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
проектные команды по введению ПФДО

Мы проектная команда, реализующая проекты в социальных областях, прежде всего в области управления и сфере образования

Сейчас представлены 10-ю специалистами-консультантами и 4-мя программистами-разработчиками.

Поскольку команда мы не большая позиции в команде не имеют конкретной должностной привязки, задачи есть у всех и они все равнозначимые.

За последние 3 года мы преимущественно сконцентрированы на внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в регионах России (сейчас их уже 10), участвовали в инициации проекта "Равные возможности детям" Общероссийского народного фронта.

 Работа с нами может быть интересна тем, кто уверен в собственной квалификации и силах, предпочитает удаленную работу, готов формулировать идеи и предложения по направлениям нашей деятельности.

  • Программист-разработчик (yii2)

    [b]Обязанности:[/b] [list][*]разработка проекта на фреймворке Yii2 в команде;[*]решение задач по развитию информационной системы;[*]минимальный фронт.[/list] [b]Требования:[/b] [list][*]надежность, профессионализм и готовность к постоянному решению новых задач;[*]отличное знание yii2;[*]git, bootstrap3, jQuery, MySQL;[*]PSR-*, MVC, DRY, YAGNI, SOLID;[*]опыт работы в команде, опыт коммерческой ...

    MySQLjQueryYiiGit
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищем специалиста для развития проекта (yii2).

    $3300

    Ведем поиск квалифицированного специалиста, готового ближайшие 3 месяца посвятить развитию действующего проекта. Суть проекта: автоматизация взаимоотношений участников системы управления и финансирования в отрасли образования. Задачи:  первые две-четыре недели - отладка действующего функционала, частично верстка, частично доработка ...

    JavascriptMySQLjQueryYiiGit
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поиск программиста (yii2). Полная занятость

    $1100

    Проект запущен. Сейчас с ним работает один программист. Нужен второй. Полная занятость. Удаленная работа. Срок сотрудничества: сентября - ноябрь (3 месяца). Перспективы продления сотрудничества (сроками по 2-3 месяца) 45 000 рублей в месяц (2 по 22.5) ...

    JavascriptMySQLjQueryYiiGit
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад