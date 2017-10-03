semen_slav

проектные команды по введению ПФДО

Мы проектная команда, реализующая проекты в социальных областях, прежде всего в области управления и сфере образования

Сейчас представлены 10-ю специалистами-консультантами и 4-мя программистами-разработчиками.

Поскольку команда мы не большая позиции в команде не имеют конкретной должностной привязки, задачи есть у всех и они все равнозначимые.

За последние 3 года мы преимущественно сконцентрированы на внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в регионах России (сейчас их уже 10), участвовали в инициации проекта "Равные возможности детям" Общероссийского народного фронта.

Работа с нами может быть интересна тем, кто уверен в собственной квалификации и силах, предпочитает удаленную работу, готов формулировать идеи и предложения по направлениям нашей деятельности.