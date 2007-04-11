Требуются 3 специалиста на анимационный проект. ОБРАЩАТЬСЯ К ПРОДЮСЕРУ isaevnord sobaka mail ru 8-962-9794211 НЕ НАДО ПОСТИТЬ ТУТ - Я НЕ ПЕРЕДАЮ ПРОДЮСЕРУ ПИСЬМА. ПРОСТО ПРОДЮСЕР НЕ ЗНАЛ КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ САЙТОМ И Я ...