seminogov

Семиногов Федор seminogov

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание и прокачка 3Д объекта

    $20

    Создание и прокачка 3Д объекта в теоретической механике на системе Солидвокс или чем-либо подобном по усмотрению исполнителя. задача высылается по почте

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт дисконтных карт чайной компании

    $1500

    Сайт для продвижения дисконтных карт чайной компании. За исходный образец берется http://www.mfip-group.com/en начинку можно посмотреть в аккаунте merlin password =281948 Систему кому за что и с кого сколько скажу позже.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание статей для сайта

    $1000

    Требуется несколько редакторов-переводчиков. Создание статей для сайта www.pomoschnik.org Статьи - описания существующих других сайтов. В некоторых случаях - переводы или адаптации из машинного перевода, в других - создание инструкций по пользованию для юзеров. В третьих ...

    Копирайтинг61 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • 3D project in multy animation

    $10000

    Требуются 3 специалиста на анимационный проект. ОБРАЩАТЬСЯ К ПРОДЮСЕРУ isaevnord sobaka mail ru 8-962-9794211 НЕ НАДО ПОСТИТЬ ТУТ - Я НЕ ПЕРЕДАЮ ПРОДЮСЕРУ ПИСЬМА. ПРОСТО ПРОДЮСЕР НЕ ЗНАЛ КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ САЙТОМ И Я ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта

    $500

    Базу данных надо делать под описание маркетинга в прилагаемом тексте. при регистрации участник должен указать свой e-mail, имя, свой (любой ) телефон, свой URL (если есть). Вход на сайт обеспечивается двумя путями: по партнерской ссылке и по набору ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Wiki-2

    Требуется создаль локальную wiki, похожую по функционалу на www.wikipedia.org, но побороть некоторые недостатки.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
ArtLab
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
46 отзывов
$444
10 баллов
16 лет назад
Сайт дисконтных карт чайной компании
Отличный клиент, помог разобраться с принятием оплаты (сам поднапрягся, звонил в WebMoney, чтобы понять причину недохода денег), вежливый, проблем не было. Рекомендуем.
Ребята САМИ сделали чуть больше, чем мы хотели. Искренне благодарны! И предельно быстро.
Ответный отзыв
aligator
Михаил 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-5)
$200
1 балл
17 лет назад
Wiki-2
Как договоравались оплатил через полгода
Сделал именно то, чего от него хотели.
Ответный отзыв
svip
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 отзывов
$6
9 баллов
17 лет назад
Создание сайта
платит вовремя!!! В общем доволен. Готов сотрудничать в дальнейшем.
Работает очень быстро и с полным пониманием задачи, с постоянным вниманием к корректировкам. Почти постоянно на связи. Я очень доволен работой и сразу дал следующее задание. Есть эстетический вкус и мастерство - можно доверить дизайн.
Ответный отзыв