Создание и прокачка 3Д объекта в теоретической механике на системе Солидвокс или чем-либо подобном по усмотрению исполнителя. задача высылается по почте
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Сайт для продвижения дисконтных карт чайной компании. За исходный образец берется http://www.mfip-group.com/en начинку можно посмотреть в аккаунте merlin password =281948 Систему кому за что и с кого сколько скажу позже.Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
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Несложный , с минимальным дизайном, сайт-фильтр почты на скриптах. Почтового клиента и редактора не надо.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт16 лет назад
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Требуется несколько редакторов-переводчиков. Создание статей для сайта www.pomoschnik.org Статьи - описания существующих других сайтов. В некоторых случаях - переводы или адаптации из машинного перевода, в других - создание инструкций по пользованию для юзеров. В третьих ...Копирайтинг61 заявкаЗакрыт16 лет назад
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Требуются 3 специалиста на анимационный проект. ОБРАЩАТЬСЯ К ПРОДЮСЕРУ isaevnord sobaka mail ru 8-962-9794211 НЕ НАДО ПОСТИТЬ ТУТ - Я НЕ ПЕРЕДАЮ ПРОДЮСЕРУ ПИСЬМА. ПРОСТО ПРОДЮСЕР НЕ ЗНАЛ КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ САЙТОМ И Я ...Анимация4 заявкиЗакрыт17 лет назад
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Базу данных надо делать под описание маркетинга в прилагаемом тексте. при регистрации участник должен указать свой e-mail, имя, свой (любой ) телефон, свой URL (если есть). Вход на сайт обеспечивается двумя путями: по партнерской ссылке и по набору ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется создаль локальную wiki, похожую по функционалу на www.wikipedia.org, но побороть некоторые недостатки.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад