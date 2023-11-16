Графический дизайнер
Ищите того, кто может воплотить ваши идеи в привлекательную графику? Вы нашли этого человека.
Я дизайнер, занимаюсь этим уже 3 года. Имею обширное портфолио из разнообразных работ. На высоком уровне владею Photoshop, также владею Blender (программа для создания 3D графики), Illustrator (векторный редактор для создания логотипов, иллюстраций).
Мои услуги включают:
- Обработка фото (цветокоррекция, добавление/удаление объектов, замена/удаление фона и т.д.)
- Создание постеров, афиш, плакатов
- Создание обложек для альбомов/синглов
- Создание оформления профилей для соц-сетей (аватарка, баннер, загатовка для поста)
- Создание превью для видеороликов
Не стесняйтесь писать мне и задавать свои вопросы, и давайте начинать работу вместе!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Музыкальная обложка "FOREVER"нет просмотров
- Музыкальная обложка "Toxis"нет просмотров
- Музыкальная обложка "POMOYKA"3 просмотра
- Новогодняя обработка фото2 просмотра
- Превью для видео "Mogilev"нет просмотров
- Превью для видео "Готовка на Малиновке"нет просмотров
- Обработка фото "Wednesday"1 просмотр
Фирменный стиль
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$7/час
от $5от 2 дней
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