Графический дизайнер

Ищите того, кто может воплотить ваши идеи в привлекательную графику? Вы нашли этого человека.



Я дизайнер, занимаюсь этим уже 3 года. Имею обширное портфолио из разнообразных работ. На высоком уровне владею Photoshop, также владею Blender (программа для создания 3D графики), Illustrator (векторный редактор для создания логотипов, иллюстраций).



Мои услуги включают:

- Обработка фото (цветокоррекция, добавление/удаление объектов, замена/удаление фона и т.д.)

- Создание постеров, афиш, плакатов

- Создание обложек для альбомов/синглов

- Создание оформления профилей для соц-сетей (аватарка, баннер, загатовка для поста)

- Создание превью для видеороликов



Не стесняйтесь писать мне и задавать свои вопросы, и давайте начинать работу вместе!