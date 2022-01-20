Seo-специалист, руководитель интернет-проекта, администратор интернет-магазина

Приветствую! Меня зовут Роман Шеховцов, в SEO я 6 лет, а первые свои программы писал еще на программируемом калькуляторе МК61 :)

На сегодняшний день со мной работали/работают: интернет-магазины, сайты услуг, онлайн-школы. Имею опыт успешного продвижения от сайта услуг электрика до одной из крупнейших в стране онлайн - школы

Имею высшее юридическое и психологическое образование.

Стоимость продвижение сайтов в Яндекс и Google от 25000 рублей.

ПОЧЕМУ ИМЕННО Я?

- Oпыт в SEO-продвижении более 6 лет;

- Максимальная заинтересованность в результатах. Верю в успех вашего проекта часто больше, чем вы сами

- Постоянный контакт с клиентом ( в рабочее время)

-Прозрачность и отчётность работы

Общие этапы оптимизации и продвижения сайта:

1.Определение целей и стратегии продвижения

2. Аудит ресурса

3. Базовые технические настройки

4. Подбор семантического ядра

5. Создание оптимальной структуры сайта, рекомендации по улучшению функционала

6. Разбивка запросов по страницам

7. Создание контента

8. Оптимизация страниц

10. Закупка вечных ссылок

11. Регулярный мониторинг позиций, корректировка страниц

Цены на услуги:

Москва и Санкт-Петербург:

От 39 000 рублей в месяц (не включен бюджет на написание

контента, внедрения программиста, закупку ссылок)

Сроки от 3 до 12 месяцев

Остальные регионы:

От 25 000 рублей в месяц (не включен бюджет на написание

контента, внедрения программиста, закупку ссылок)

Сроки от 3 до 12 месяцев

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве и развитии крупных интересных

проектов с позитивными, ответственными и целеустремленными людьми.