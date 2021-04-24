$120
Доработка модуля
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
4 года назад
Доработка модуля
Добрый день. Необходимо нарисовать 2 дизайна, примерный объём работ в файле (сайты уже существуют, все подробности исполнителю) , оставляйте свои заявки с лучшими работами, отрисовать нужно будет в figma Обязательные условия: работа ...
Добрый день. Необходимо нарисовать 2 дизайна, примерный объём работ в файле (сайты уже существуют, все подробности исполнителю) , оставляйте свои заявки с лучшими работами, отрисовать нужно будет в figma Обязательные условия: работа ...