sergey_hm

Сергей sergey_hm

 
31 год
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$450
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

DenDevin
40 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$120
10 баллов
4 года назад
Доработка модуля
Было приятно работать с Сергеем над доработкой модуля. Чёткая постановка задачи, всегда находился онлайн и вносил комментарии в процессе разработки. Спасибо за интересный проект и надеюсь поработать с вами ещё!
dlmme
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$450
10 баллов
4 года назад
Обновить дизайны существующих сайтов (только для самозанятых/ИП)
Figma
Все отлично! С ТЗ были некоторые вопросы, но их решили очень быстро, объяснили понятно. Сергей всегда на связи, отвечает на вопросы быстро, платежи производились без задержек. Рекомендую!
Хотите дизайнера профессионала ? вы его нашли, отличная работа, очень жаль что таких исполнителей как он - единицы, работа сделана на 5 с огромным плюсом!
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