Иллюстрации, рисунки, комиксы, сториборды, постеры, логотипы, дизайн

Большой опыт работы в создании книжной иллюстрации, обложек, также плакатов, календарей, открыток. Работа а рекламных компаниях, создание имиджевой и наружной рекламы.

Профессиональные навыки: рисование от руки и на планшете –графика, живопись, цифровая фотография, эскизы к постановкам, раскадровки, сториборды, верстка и т.д..Владение всеми необходимыми графическими программами: Photoshop, Illustrator, Corel, Painter, InDesign, Maya, 3D MAX, GIF-аниматоры.