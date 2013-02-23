serr

Кривцов serr

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Верстка на instantcms

    Добрый вечер уважаемые фрилансеры. Необходимо сверстать шаблон на двжиок instantcms. Цены сроки.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Софт для работы в чате

    Работаем в качестве модели на сайте runetki.com необходимо написать программу клиент для сайта что бы работать не через браузер а в программе, что бы все было подобие как icq клиент или skype, тоесть авторизация и ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
0 баллов
12 лет назад
Изменить форму обратной связи на dle
DLE
Заказчик не знает что такое тз. Не знает, что тз обсуждается ДО утверждения цены. После выполнения описанного в изначальном проекте заваливает дополнительными заданиями, не указанными в проекте, а в случае их невыполнения отказывается принимать проект. Фрилансеры, остерегайтесь.
Договорились о изменении формы обратной связи. Человек взялся все что нужно выполнить понял и принялся исполнять. После чего выяснилось делать он по заданию не собираеться а установил стороний модуль, когда я ему сказал что необходимо сделать доработки ранее оговоренные он меня отправил....спустя пару дней он вообще удалил сайт. Крайне не рекомендую с ним работать подсластит еще так..
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