Договорились о изменении формы обратной связи. Человек взялся все что нужно выполнить понял и принялся исполнять. После чего выяснилось делать он по заданию не собираеться а установил стороний модуль, когда я ему сказал что необходимо сделать доработки ранее оговоренные он меня отправил....спустя пару дней он вообще удалил сайт. Крайне не рекомендую с ним работать подсластит еще так..