sery

Виктор Кушнир sery

 
54 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Valeriya-ya
Валерия 
42 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Написать продающие статьи
Все на высшем уровне! С удовольствием продолжаю сотрудничество! Спасибо за доверие и бонусы;)
Тексты написаны отличные. Замечаний нет никаких. Валерия сама их размещала на сайте. Продолжаем сотрудничество
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