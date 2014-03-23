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Написанать статьи : 1. Пляжи Евпатории (ключи: лучшие пляжи евпатории,евпатория нудиские пляжи,пляжи евпатории ) ...
Копирайтинг9 заявок
Закрыт
11 лет назад
Написанать статьи : 1. Пляжи Евпатории (ключи: лучшие пляжи евпатории,евпатория нудиские пляжи,пляжи евпатории ) ...
Добрый день . Обращаюсь к Вам с для меня не обьяснимой проблемой. За время работы с моим ресурсом, я сменил уже 3-их «СЕО мастеров» + 1 огромная СЕО студия, угрохал невероятное колличество денежных средств, а ...
Нужна помощь специалиста по указанной платформе. На постоянной основе, по тех.заданиям полученным от СЕО мастера. Оплата труда высокая.
Необходимо переписать тексты, при необходимости написать новые. Описание объектов на сайте (квартиры, дома и т.д) работа постоянная, оплата высокая.