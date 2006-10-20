Образование: высшее ОГАХ (программист прикладной, с рекомендацией в асперантуру и местом преподавателя UML 8-) отказалась)
Более 3 лет занимаюсь пиксель-артом (работаю на США) художник, левел дизайнер, гейм дизайнер, проект менеджер
Также занимаюсь разработкой прототипов и анимацией монстров для он-лайн проекта
http://www.warspear-online.com/classes.php?&ru&classes_tag=BladeDancer
Так для души: разработка логотипов, дизайн сайтов, иллюстрации, рисую от руки.
Портфолио
- Domanoff Logo114 просмотров
- Стандарт110 просмотров
- Без названия140 просмотров
- Без названия145 просмотров
- Без названия124 просмотра
- Без названия128 просмотров
- Без названия125 просмотров
- Без названия130 просмотров
- Без названия154 просмотра
- Без названия157 просмотров
- Без названия141 просмотр
- Без названия131 просмотр
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$60
10 баллов
17 лет назад
Всё вовремя, всё ок. Остался доволен на 100%. Или даже больше.
$0
10 баллов
17 лет назад
Надежда, спасибо за логотипы. Работа выполнена достойно.
Ответный отзыв
Очень приятно было посотрудничать)
$80
10 баллов
17 лет назад
Очень понравилось сделала гораздо раньше сроков и больше по объему, чем требовалось. Высший балл.
Ответный отзыв
Очень приятно было посотрудничать. Расчет сразу, и вообще очень обаятельный молодой человек ;))))