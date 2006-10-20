Образование: высшее ОГАХ (программист прикладной, с рекомендацией в асперантуру и местом преподавателя UML 8-) отказалась)

Более 3 лет занимаюсь пиксель-артом (работаю на США) художник, левел дизайнер, гейм дизайнер, проект менеджер

Также занимаюсь разработкой прототипов и анимацией монстров для он-лайн проекта

http://www.warspear-online.com/classes.php?&ru&classes_tag=BladeDancer

Так для души: разработка логотипов, дизайн сайтов, иллюстрации, рисую от руки.