sexton

Гость sexton

 
41 годУкраина/Одесса
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Образование: высшее ОГАХ (программист прикладной, с рекомендацией в асперантуру и местом преподавателя UML 8-) отказалась)

Более 3 лет занимаюсь пиксель-артом (работаю на США) художник, левел дизайнер, гейм дизайнер, проект менеджер

Также занимаюсь разработкой прототипов и анимацией монстров для он-лайн проекта

http://www.warspear-online.com/classes.php?&ru&classes_tag=BladeDancer

Так для души: разработка логотипов, дизайн сайтов, иллюстрации, рисую от руки.

Дизайн сайтаЛоготип для сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
guppy
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$200
10 баллов
16 лет назад
Логотип для маек
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
need_texts
Гость 
51 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$60
10 баллов
17 лет назад
Доработка статей по UML и написание тестов
Всё вовремя, всё ок. Остался доволен на 100%. Или даже больше.
tkaty
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Очистка воды - логотип и фирм. стиль
Надежда, спасибо за логотипы. Работа выполнена достойно.
Очень приятно было посотрудничать)
Ответный отзыв
my_killer
Максим 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$80
10 баллов
17 лет назад
Написать 40 писем на инглише.
Очень понравилось сделала гораздо раньше сроков и больше по объему, чем требовалось. Высший балл.
Очень приятно было посотрудничать. Расчет сразу, и вообще очень обаятельный молодой человек ;))))
Ответный отзыв