Логотип для маек

1.Требутся создать логотип для магазина маек

2. Логотип должен быть простой, но в тоже время информативный

3. Логотип будет печататься непосредственно на вороте майки

3. Название нужно придумать

4. Название может быть любым, даже никак не всязанным с майками

5. Название должно быть простым в написании и доменное имя .ru должно быть свободно

6. Работа срочная, оцените своё время

7. Предлагайте сразу варианты названия и ссылку на выполненные работы, стыковка этих двух параметров определит выбор в Вашу пользу