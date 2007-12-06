Логотип бизнес-центра "Варшавский"

Компании Стена ( www.stena.ru) необходим полный редизайн логотипа. Ассоциативный ряд образов – cсвоеобразный текстурный орнамент, шпатель, кисть возможно стилизация одной из букв С(S) или Е (Например Е в виде знака евро союза и капелька ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип будущего бизнес-центра под названием "Варшавский". Арендаторами офисных помещений будут иностранные компании, помимо отечественных. Здание 6 этажей с подземным паркингом, цвета серый, серебристый метал, местами светло желтый.
Требования:
- вариант логотипа на англ.яз. (Varshavsky);
- присутствие на логотипе слов бизнес-центр (business center);
- название должно быть четким (легко восприниматься).
В дальнейшем возможно также создание рекламного буклета, сайта, постера..
Адрес: [email protected]
С уважением, Валерий.
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