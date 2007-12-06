Логотип бизнес-центра "Варшавский"

$250
Логотипы и ЗнакиЗакрыт86 заявок648 просмотров
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Необходимо разработать логотип будущего бизнес-центра под названием "Варшавский". Арендаторами офисных помещений будут иностранные компании, помимо отечественных. Здание 6 этажей с подземным паркингом, цвета серый, серебристый метал, местами светло желтый.

Требования:

- вариант логотипа на англ.яз. (Varshavsky);

- присутствие на логотипе слов бизнес-центр (business center);

- название должно быть четким (легко восприниматься).

В дальнейшем возможно также создание рекламного буклета, сайта, постера..

Адрес: [email protected]

С уважением, Валерий.

16 лет назад
Woozy
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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