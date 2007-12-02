Логотип для сайта

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт19 заявок268 просмотров
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Нужно сделать логотип для будущего блога (читай сайта) - antivsd.ru

Этот же логотип будет использоватся для форума forum.antvsd.ru

ТК проект не комерческий, денег плачу лично но мало :(

Тематику сайта можно найти на форуме, лично у меня нету идей как будет выглядить логотип.

Логотип для сайта
16 лет назад
root13
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад