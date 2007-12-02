Нарисовать логотип. Работы на 2 минуты

Разработка логотипа компании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать точно такой же логотип, как тот, что прикреплён к этому проекту.
В место independent news написать NewsItalian.com и всё. Шрифт / размер / цвет и прочее должно быть идентичным.
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