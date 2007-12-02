Нарисовать логотип. Работы на 2 минуты

$5
Логотипы и ЗнакиЗакрыт46 заявок738 просмотров
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Необходимо нарисовать точно такой же логотип, как тот, что прикреплён к этому проекту.

В место independent news написать NewsItalian.com и всё. Шрифт / размер / цвет и прочее должно быть идентичным.

16 лет назад
pro-logic
Гость 
63 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
22 отзыва(-1)