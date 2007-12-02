Логотип для компании предоставляющей IT аутсорсинг

Необходимо разработать логотип и фирменные цвета (3 цвета).

Название компании Lizard IT Group, логотип должен быть 3х цветным но в тоже время броским,

содержать стилизованное изображение ящерицы и слоган "always progressive solutions".

Исполнитель должен предоставить не менее 3х совершенно разных и полностью завершенных вариантов дизайна, логотип должен быть в 3х форматах: 1 PSD формат (макет) с разрешением 800dpi, PNG формат (максимально оптимизирован под WEB, без потери качества), JPG формат 300dpi (оптимизирован для печати на визитках)

Срок исполнения 3 дня. Оплата 120$ только после того как работа полностью завершена и мною принята.