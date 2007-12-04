Есть фото, надо сделать в векторе надпись

Разработка логотипа компании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак, друзья. Проект не коммерческий, это лого нужно сугубо для меня, поэтому обещать ничего кроме 7$ и хорошего отзыва не могу. :) Сам с вектором обращаться не умею, поэтому прошу вас.
В архиве 4 фото. На первой, общий вид такого стикера, единственно там надпись Stratocaster кривая. На второй крупным планом Fender. На третьей пример такого распечатанного стикера. На последней фото надпись Contour Boby, там правда она отпечатана чернилами, поэтому края рваные, если сможете ее сделать красиво, то буду просто счастлив. :) Но можно и без нее.
В общем, надо, что бы в финале лого выглядело как на третьей фото. То есть мне нужна такая вот надпись (Fender Stratocaster) с всеми финтифлюшками в векторе.
Какие вопросы – спрашивайте в асе 292 398 387
Надеюсь на Вашу помощь! В перспективе, возможно, закажу еще 5-10 таких логотипчиков.
Оплата по факту изготовления.
- Похожие заказы
- $250Логотипы и Знаки52 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $200
Нужен качественный логотип, для компании Olymp Business Group.Завершен16 лет назад
- $250
Сообществу программистов надо разработать новый логотип для нового бренда компании.Закрыт16 лет назад
- $50
Для сайта: www.XMEST.ru Заменить на тот что слева сверху сейчас. Сделать эффектнее, под имеющийся дизайн. Понятный и классный. Оплата: после просмотра работа оговаривается. На конкурсе может быть куплено несколько вариантов. E-mail для связи [email protected] Спасибо.Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Привет всем! Задание очень простое. К логотипу одного сайта требуется дорисовать новогоднюю шапочку. Цена задания 10 wmz. Пишите в ПМ.Закрыт16 лет назад
- $100
Изготовление логотипа для Сервиса Бесплатных Форумов http://bobb.ruЛоготипы и Знаки60 заявокЗакрыт16 лет назад
ТЗ Создать логотип экспедиции «HOMO MOBILIS» Hi-tec, tehno и прочие гламурные стили не принимаются. Экспедиции научные. Это как правило Экспедиции на наш север, даже туда, где кроме снега ничего нет. Экспидиции научные и исследовательские. Используется наземный транспорт и ...Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Есть лого для сайта. Необходимо аккуратно обрезать и залить фон цветом ( #101317 ) и применить несколько фильтров.Завершен16 лет назад
- $10
Для сайта www.hibextreme.ru требуется создать логотип. Тематика сайта - экстремальный спорт и туризм в Хибинах.Завершен16 лет назад
- $250
Мне нужен логотип для моего сайта и для визиток. Сайт связан с продажей элитной недвижимости. Прошу в предложениях давать ссылки на портфолио. Все данные сообщу через приватные сообщения.Логотипы и Знаки101 заявкаЗакрыт16 лет назад