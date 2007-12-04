Есть фото, надо сделать в векторе надпись

$7
Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок306 просмотров
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Итак, друзья. Проект не коммерческий, это лого нужно сугубо для меня, поэтому обещать ничего кроме 7$ и хорошего отзыва не могу. :) Сам с вектором обращаться не умею, поэтому прошу вас.

В архиве 4 фото. На первой, общий вид такого стикера, единственно там надпись Stratocaster кривая. На второй крупным планом Fender. На третьей пример такого распечатанного стикера. На последней фото надпись Contour Boby, там правда она отпечатана чернилами, поэтому края рваные, если сможете ее сделать красиво, то буду просто счастлив. :) Но можно и без нее.

В общем, надо, что бы в финале лого выглядело как на третьей фото. То есть мне нужна такая вот надпись (Fender Stratocaster) с всеми финтифлюшками в векторе.

Какие вопросы – спрашивайте в асе 292 398 387

Надеюсь на Вашу помощь! В перспективе, возможно, закажу еще 5-10 таких логотипчиков.

Оплата по факту изготовления.

16 лет назад
esidrex
Игорь 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Artanta
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$7
Честно говоря вряд ли бы я так выбрал исполнителя без портфолио и отзывов, и который только первый день в сервисе. Но Александра мне выслала несколько макетов на почту, к тому же после общения оставила только приятные впечатления. Я выбором не разачарован. Всем желающим могу показать скрин работы, мне понравислоь. :) Думаю в ближайшее время она будет востребованым фрилансером!
Очень приятно было иметь дело. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Желаю успехов в работе.