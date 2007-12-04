Есть фото, надо сделать в векторе надпись

Итак, друзья. Проект не коммерческий, это лого нужно сугубо для меня, поэтому обещать ничего кроме 7$ и хорошего отзыва не могу. :) Сам с вектором обращаться не умею, поэтому прошу вас.

В архиве 4 фото. На первой, общий вид такого стикера, единственно там надпись Stratocaster кривая. На второй крупным планом Fender. На третьей пример такого распечатанного стикера. На последней фото надпись Contour Boby, там правда она отпечатана чернилами, поэтому края рваные, если сможете ее сделать красиво, то буду просто счастлив. :) Но можно и без нее.

В общем, надо, что бы в финале лого выглядело как на третьей фото. То есть мне нужна такая вот надпись (Fender Stratocaster) с всеми финтифлюшками в векторе.

Какие вопросы – спрашивайте в асе 292 398 387

Надеюсь на Вашу помощь! В перспективе, возможно, закажу еще 5-10 таких логотипчиков.

Оплата по факту изготовления.