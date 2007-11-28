Новогодний логотип

$10
Логотипы и ЗнакиЗакрыт6 заявок151 просмотр
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Привет всем!

Задание очень простое. К логотипу одного сайта требуется дорисовать новогоднюю шапочку.

Цена задания 10 wmz.

Пишите в ПМ.

16 лет назад
disochek
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Aoyagi
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Приятно было работать с данным заказчиком. Задачу поставил ясно, все объяснил, и оплатил работу сразу же. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество и рекомендую его всем!