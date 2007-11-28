Эффектный логотип

Разработка логотипа компании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта: www.XMEST.ru
Заменить на тот что слева сверху сейчас.
Сделать эффектнее, под имеющийся дизайн.
Понятный и классный.
Оплата: после просмотра работа оговаривается.
На конкурсе может быть куплено несколько вариантов.
E-mail для связи [email protected]
Спасибо.
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