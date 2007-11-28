Эффектный логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт30 заявок621 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Для сайта: www.XMEST.ru

Заменить на тот что слева сверху сейчас.

Сделать эффектнее, под имеющийся дизайн.

Понятный и классный.

Оплата: после просмотра работа оговаривается.

На конкурсе может быть куплено несколько вариантов.

E-mail для связи [email protected]

Спасибо.

16 лет назад
Molodtsov
Игорь 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров