Логотип для нового бренда компании Marikomba

$250
Логотипы и ЗнакиЗакрыт82 заявки600 просмотров
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Сообществу программистов надо разработать новый логотип для нового бренда компании.

16 лет назад
veesnaa
Гость 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
designlist
NaN летМолдова
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$150
2 дня