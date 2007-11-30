Нарисовать в векторе логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт33 заявки428 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нарисовать лого. Шпиль, в нем дома, возможно еще и мосты, а вдоль шпиля написано БОСС.

Лого в трех цветах красный, желтый, черный.

в приложении наглядное изображение.

стучите 482-184-416

16 лет назад
Lexuss
Украина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)