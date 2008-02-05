Компании Стена ( www.stena.ru) необходим полный редизайн логотипа. Ассоциативный ряд образов – cсвоеобразный текстурный орнамент, шпатель, кисть возможно стилизация одной из букв С(S) или Е (Например Е в виде знака евро союза и капелька ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужна помощь профессионального дизайнера
Я работаю над проектом и мне нужна заставка на место где в последствии будет находиться сайт и которую соответственно со временем можно будет превратить в сайт посвященный мероприятию.
Мое видение этой заставки следущее:
Идея пришла при просмотре шаблонов и я хотел бы использовать этот элемент как идею для вебсайта,логотипа и шапки
для letterhead так же как и цветовую гамму для последующего вебсайта
http://www.besttemplates.ru/temp03_1424.php
Шаблон сайта 03_1424
Мероприятие – это конференция которая пройдет в 2008 году
Веб сайт увидят тысячи людей как в СНГ так и на Западе, так что это хорошая возможность прорекламировать Ваши таланты. Бюджет на эту заставку у меня $100 ну и дальнейшая работа над сайтом по договоренности.
Прошу выходить с конкретными предложениями, у меня к сожалению нет времени рассматривать разные портфолио
Название
HR Executives Summit 2008
CIS Energy Sector
Слоган - «People - The Real Energy in the Industrial and Energy Sectors»
Время - Thursday 10th and Friday 11th April 2008,
Место - President Hotel, Moscow, Russia
Сам вебсайт в последствии будет выглядеть так же как эти
Предложения принимаю до 15 декабря 2007
Открыт для предложений
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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