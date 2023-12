Мне нужна помощь профессионального дизайнера

Я работаю над проектом и мне нужна заставка на место где в последствии будет находиться сайт и которую соответственно со временем можно будет превратить в сайт посвященный мероприятию.

Мое видение этой заставки следущее:

Идея пришла при просмотре шаблонов и я хотел бы использовать этот элемент как идею для вебсайта,логотипа и шапки

для letterhead так же как и цветовую гамму для последующего вебсайта

http://www.besttemplates.ru/temp03_1424.php

Шаблон сайта 03_1424

Мероприятие – это конференция которая пройдет в 2008 году

Веб сайт увидят тысячи людей как в СНГ так и на Западе, так что это хорошая возможность прорекламировать Ваши таланты. Бюджет на эту заставку у меня $100 ну и дальнейшая работа над сайтом по договоренности.

Прошу выходить с конкретными предложениями, у меня к сожалению нет времени рассматривать разные портфолио

Название

HR Executives Summit 2008

CIS Energy Sector

Слоган - «People - The Real Energy in the Industrial and Energy Sectors»

Время - Thursday 10th and Friday 11th April 2008,

Место - President Hotel, Moscow, Russia

Сам вебсайт в последствии будет выглядеть так же как эти

http://www.cisgas.ru/

http://www.hrevent.com/

http://www.thehrevent.com/

Предложения принимаю до 15 декабря 2007

Открыт для предложений