Требования.. Нужно разработать логотип для прачечной-химчистки. STIRON Моя идея: На тёмном фоне, голубом или синем, написано уже светлым шрифтом STIRON. И на фоне всего этого сидит белый котёнок, котёнок мультяшный, но не нужно чтобы он выглядел ...