Разработка логотипа для химчистки ООО "STIRON"

Требования..

Нужно разработать логотип для прачечной-химчистки. STIRON

Моя идея: На тёмном фоне, голубом или синем, написано уже светлым шрифтом STIRON. И на фоне всего этого сидит белый котёнок, котёнок мультяшный, но не нужно чтобы он выглядел совсем по-детски. И теперь самое сложное, этот котёнок облизывает фон под надписью STIRON, остаётся такой длинный след от языка, который осветляет фон, как бы делая его чище и подчёркивает название. Морда котёнка повёрнута сюда, как будто он находится за стеклом и облизывает его с той стороны.

Это моя идея, но я готов от неё отказаться и рассмотреть ваши предложения.

Идеи и образцы работ высылайте на E-mail [email protected]

Тот, чья работа будет выбрана, возможно в дальнейшем будет заниматься созданием сайта, баннеров, flash рекламы и т.д.