Доделать логотип

$20
Логотипы и ЗнакиЗакрыт14 заявок338 просмотров
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Есть логотип который примерно соотвествует требованиям заказчика

Название : Инвестиционная компания МАКСАТ

Деятельность: ценные бумаги, кредиты и тп

Пожелания: минимализм, логотип размещается с лева, простой, может быть простая закорючка. Желательно квадрат

Нравятся логотипы: Уралсиб, Сбербанк, и др похожие

От Вас требуется, имеющиеся наброски которые утвердил заказчик, довести до ума.

Обыграть шрифт, вариант закорючки обыграть (возможно в виде М, графика в верх), задать цвета.

Оплата будет идти от заказчика, если Ваш вариант понравиться.

Возможен бонус за хорошую задумку. +10

Срок сегодня-завтра

16 лет назад
fortunato
Rustam Salavatov 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
JasonART
Евгений 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
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