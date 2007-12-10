Уникальный логотип

Здравствуйте. Требуется логотип для футбольной команды. Это команда очень старых друзей. Поэтому важно подчеркнуть в логотипе сплоченность друзей, а не футбол или некую футбольную атрибутику. Название команды - Бор.

Соответсвенно, можно исходить из этого. Абривиатура всего названия - ББ. С этим тоже можно поработать.

Собственно все.

За данную работу я готов заплатить от 5 до 8 тысяч рублей.

Заранее благодарю отозвавшихся.

Удачи.

Илья.