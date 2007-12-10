Лого в Новогодний стиль

нужен логотип для сайта mamakazan.ru
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Здравствуйте!
Необходимо изменить лого - http://www.hosting.ua/templates/hosting_ua/images/logo_block_05.jpg
на новогоднее. Хорошо бы что-нибудь простенькое, но красивое)
icq - 356950189
Кидайте, наброски. Сегодня выберем и оплатим. Заранее спасибо.
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