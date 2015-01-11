shamil1977

Шамиль shamil1977

 
47 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Обработка фото
Приятно было поработать, спасибо!
Очень благодарен Дмитрию за отлично проделанную работу. Профессионально, качественно и точно в отведенные сроки. Дмитрием были предложены несколько вариантов уже готовых обработок, и мне, как заказчику, оставалось выбрать тот вариант, которые мне наиболее подходил. Дмитрий, спасибо! И дальнейших творческих успехов!!!!!
Ответный отзыв
lilit2011
Людмила 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
17 отзывов
$8
10 баллов
10 лет назад
Четыре иконки (рисунка) в векторе
Работать с Шамилем было одно удовольствие.Четкие понятные требования,приятное общение и оплата без проблем.
Людмила, спасибо Вам большое за сотрудничество, за терпение, и за ту работу, которую Вы выполнили!!! Было сложное задание, с которым справились на все 200%. Обязательно продолжим с Вами сотрудничество в дальнейшем!!! Желаю Вам благополучия и дальнейших творческих успехов!!!! СПАСИБО!!!))
Ответный отзыв
normard
Денис 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Необходимо очистить рисунки
Было приятно иметь дело с этим заказчиком Достойно оплатил мою работу надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Денис, спасибо большое за качественную и срочную проработку задания! Результаты проработки порадовали. Будем взаимодействовать и в дальнейшем.
Ответный отзыв
OksanaGapeeva
Оксана 
42 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Из нескольких видеофайлов создать один ролик (15 сек) для инстаграмма
Очень благодарна Шамилю за интересное задание, достойную оплату и уважение к исполнителю. Спасибо!
Оксана, спасибо большое!!!! Все сделано быстро и качественно!!!
Ответный отзыв