shamil1977

$5
Убрать со стола две бутылки и стакан. Фото отправлю на Эл адрес. Оплата вебмани
Обработка фотографий50 заявок
Закрыт
10 лет назад
Убрать со стола две бутылки и стакан. Фото отправлю на Эл адрес. Оплата вебмани
Обработка фоторепродукций картин. Цвето и свето коррекция, обработка трещин, сколов на фото.
Необходимо изготовить четыре разных иконки (рисунка) для включения в книгу перед названием главы. Книга о художнике-эмигранте. Как вариант: 1) перо, книга, чернильница 2) палитра с кистями, и тд. В качестве примера прилагаю файл
Необходимо оставить только рисунки, их обработать, для последующего включения в статью, при этом что был белый фон.
из 13-ти видеофайлов mp4 (каждый по минуте), снятых с видеорегистратора, необходимо создать один 15-ти секундный ролик для инстаграмма (ускоренное видео езды) + наложение подходящей музыки