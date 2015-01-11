shamil1977

Людмила, спасибо Вам большое за сотрудничество, за терпение, и за ту работу, которую Вы выполнили!!! Было сложное задание, с которым справились на все 200%. Обязательно продолжим с Вами сотрудничество в дальнейшем!!! Желаю Вам благополучия и дальнейших творческих успехов!!!! СПАСИБО!!!))