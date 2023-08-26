Привет! Я Вика - графический и веб-дизайнер
Окончила Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна по направлению прикладная информатика в дизайне.
Что я могу?
- Разработаю классный современный логотип
- Разработаю фирменный стиль и гайдлайн (инструкцию по использованию фирменного стиля)
- Разработаю прототип сайта
- Реализую сайт на Tilda
- Разработаю анимационный рекламный ролик
- Сверстаю брендбук, гайдлайн, логобук
- Создам презентацию
- Создам афишу, баннер, этикетки и др.
- Оформлю соц. сети
Пишите, вместе мы создадим нечто прекрасное)
Всегда рада помочь!
Портфолио
- Разработка сайта туристического агенстванет просмотров
- Разработка дизайна сайта Coursea1 просмотр
- Разработка логотипа коворкинга Сила2 просмотра
- Анимация для сайта газировки1 просмотр
- Разработка сайта-портфолионет просмотров
- Разработка логотипа фотографанет просмотров
- Анимация приложения кукол барби2 просмотра
- Анимация главной страницы сайта бургеров2 просмотра
- Разработка баннера для BSB1 просмотр
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$20/час
от $60от 3 дней
#1776
Дизайн сайтов
нет отзывов
$25/час
от $150от 3 дней
#3499