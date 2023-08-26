shev_vi

Виктория shev_vi

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Привет! Я Вика - графический и веб-дизайнер

Окончила Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна по направлению прикладная информатика в дизайне.

Что я могу?

- Разработаю классный современный логотип
- Разработаю фирменный стиль и гайдлайн (инструкцию по использованию фирменного стиля)
- Разработаю прототип сайта
- Реализую сайт на Tilda
- Разработаю анимационный рекламный ролик
- Сверстаю брендбук, гайдлайн, логобук
- Создам презентацию
- Создам афишу, баннер, этикетки и др.
- Оформлю соц. сети

Пишите, вместе мы создадим нечто прекрасное)

Всегда рада помочь!

Логотипы и Знаки
нет отзывов
$20/час
от $60от 3 дней
#1776
Дизайн сайтов
нет отзывов
$25/час
от $150от 3 дней
#3499