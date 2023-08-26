Привет! Я Вика - графический и веб-дизайнер

Окончила Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна по направлению прикладная информатика в дизайне.



Что я могу?



- Разработаю классный современный логотип

- Разработаю фирменный стиль и гайдлайн (инструкцию по использованию фирменного стиля)

- Разработаю прототип сайта

- Реализую сайт на Tilda

- Разработаю анимационный рекламный ролик

- Сверстаю брендбук, гайдлайн, логобук

- Создам презентацию

- Создам афишу, баннер, этикетки и др.

- Оформлю соц. сети



Пишите, вместе мы создадим нечто прекрасное)



Всегда рада помочь!