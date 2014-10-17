Психолог, тренер личностного роста.Специалист по дошкольному образованию.

ЗЗ года работы в дошкольных учреждениях- от няни до заведующей.

5 лет работы практическим психологом. Практический опыт работы с детьми с ограниченными возможностями. Подготовка к школьному обучению.

Тренинговый тренер по проблемам взаимоотношений детей и родителей. Личностному росту. Взаимоотношения в семье.

Автор журнала "Колесо жизни".

Пишу на темы раннего детства и обучения.

Подготовки детей к обучению в школе. Адаптации к детскому саду и школе.

Психология взаимоотношений.

Пути самореализации, саморазвития.

Связь физического и духовного здоровья. Психосоматика.

Методика самопомощи в кризисных ситуациях.