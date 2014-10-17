Психолог, тренер личностного роста.Специалист по дошкольному образованию.
ЗЗ года работы в дошкольных учреждениях- от няни до заведующей.
5 лет работы практическим психологом. Практический опыт работы с детьми с ограниченными возможностями. Подготовка к школьному обучению.
Тренинговый тренер по проблемам взаимоотношений детей и родителей. Личностному росту. Взаимоотношения в семье.
Автор журнала "Колесо жизни".
Пишу на темы раннего детства и обучения.
Подготовки детей к обучению в школе. Адаптации к детскому саду и школе.
Психология взаимоотношений.
Пути самореализации, саморазвития.
Связь физического и духовного здоровья. Психосоматика.
Методика самопомощи в кризисных ситуациях.
Стихи, Песни и Проза
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Редактирование и Корректура
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Переводы
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