shnidmantvil

Сергей Шнидман shnidmantvil

 
31 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$18
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Парсинг страниц сайта

    Имеется 531 удаленная страница с сайта [url=http://krymedia.ru/archive/]http://krymedia.ru/[/url], необходимо спарсить содержимое этих страниц с http://archive.org/web/. Все должно быть в файле эксель в три столбца: ссылка в archive.org - ссылка в [url=http://krymedia.ru/archive/]krymedia.ru[/url] - код текста со страницы. В прикрепленном файле пример, как должен ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсинг сайта

    Необходимо спарсить все объекты (только Россия) с сайта airbnb.ru Информация, которая нужна с каждой страницы: заголовок, регион, город, адрес, одно фото, описание объекта, отзывы (имя, текст, дата поездки). Отзывы должны быть отдельно (с меткой к какому объекту ...

    Парсинг сайта
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Локализация сайта с русского на португальский язык

    В связи с созданием сайта на португальском языке, требуется специалист для перевода категорий сайта с русского языка на португальский и терминов связанных с жильем для отдыха. Просьба присылать примеры работ или документы подтверждающие вашу квалификацию. В прикрепленном ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать тексты туристической тематики (снять дом/коттедж)

    $25

    Необходимо написать 45 SEO-оптимизированных текста туристической тематики. Сначала необходимо написать только один текст и отправить на проверку. После проверки этого текста и его удовлетворительного качества можно продолжить написание следующих. ВНИМАНИЕ! Очень важно соблюдать все требования из ТЗ ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написать SEO-оптимизированные тексты по туристической тематике

    $1

    Необходимо написать 14 SEO-оптимизированных текста туристической тематики. Сначала необходимо написать только один текст. После проверки этого текста и его удовлетворительного качества можно продолжить написание следующих. ВНИМАНИЕ! Очень важно соблюдать все требования из ТЗ и ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо применять ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт 7 статей

    tvil.ru Необходимо сделать рерайт 7 статей. Они должны быть более читабельными, лаконичными и интересными. По объему статьи должны быть приблизительно как исходники. Бюджет: 25 рублей за 1000 знаков без пробелов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
niktradutor
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$18
9 баллов
7 лет назад
Локализация сайта с русского на португальский язык
Спасибо Сергею за четко предоставленное ТЗ. С заказчиком приятно работать. Оплата прошла в срок. Иногда были мелкие проблемы со связью, а в целом сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Никита выполнил перевод с русского на португальский качественно и быстро. Всегда был на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Написать тексты туристической тематики (снять дом/коттедж)
Сотрудничеством довольна, очень подробное ТЗ, замечаний сверх ТЗ нет, все четко и по делу. Своевременная оплата, вежливое общение. Все ок!
Наталья, все выполнила качественно и быстро. Полное соблюдение требований из ТЗ.
Ответный отзыв
kuraymichin
Михаил 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
$4
8 баллов
8 лет назад
Рерайт 7 статей
Все условия со стороны заказчика были соблюдены, задача была поставлена чётко, на связь выходил регулярно. Произошла небольшая задержка оплаты, но сумма уплачена по договору.
Работа была выполнена хорошо и в указанные сроки. При возникновении каких-либо вопросов Михаил своевременно на них отвечал.
Ответный отзыв