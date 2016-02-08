shnidmantvil

Имеется 531 удаленная страница с сайта [url=http://krymedia.ru/archive/]http://krymedia.ru/[/url], необходимо спарсить содержимое этих страниц с http://archive.org/web/. Все должно быть в файле эксель в три столбца: ссылка в archive.org - ссылка в [url=http://krymedia.ru/archive/]krymedia.ru[/url] - код текста со страницы. В прикрепленном файле пример, как должен ...