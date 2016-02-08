shnidmantvil

Имеется 531 удаленная страница с сайта [url=http://krymedia.ru/archive/]http://krymedia.ru/[/url], необходимо спарсить содержимое этих страниц с http://archive.org/web/. Все должно быть в файле эксель в три столбца: ссылка в archive.org - ссылка в [url=http://krymedia.ru/archive/]krymedia.ru[/url] - код текста со страницы. В прикрепленном файле пример, как должен ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо спарсить все объекты (только Россия) с сайта airbnb.ru Информация, которая нужна с каждой страницы: заголовок, регион, город, адрес, одно фото, описание объекта, отзывы (имя, текст, дата поездки). Отзывы должны быть отдельно (с меткой к какому объекту ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт7 лет назад
В связи с созданием сайта на португальском языке, требуется специалист для перевода категорий сайта с русского языка на португальский и терминов связанных с жильем для отдыха. Просьба присылать примеры работ или документы подтверждающие вашу квалификацию. В прикрепленном ...Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуются писать небольшие, простые тексты. Стоимость 40 р за 1000 знаков без пробелов. Пишите свой скайп, где мы обсудим подробности работы.Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Необходимо написать 45 SEO-оптимизированных текста туристической тематики. Сначала необходимо написать только один текст и отправить на проверку. После проверки этого текста и его удовлетворительного качества можно продолжить написание следующих. ВНИМАНИЕ! Очень важно соблюдать все требования из ТЗ ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $1
Необходимо написать 14 SEO-оптимизированных текста туристической тематики. Сначала необходимо написать только один текст. После проверки этого текста и его удовлетворительного качества можно продолжить написание следующих. ВНИМАНИЕ! Очень важно соблюдать все требования из ТЗ и ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо применять ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
tvil.ru Необходимо сделать рерайт 7 статей. Они должны быть более читабельными, лаконичными и интересными. По объему статьи должны быть приблизительно как исходники. Бюджет: 25 рублей за 1000 знаков без пробелов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад