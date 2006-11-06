Отзывы заказчиков
$0
0 баллов
17 лет назад
Непонятный человек. Сделав первую и не основную часть работы, дал первую часть архива и потом получив деньги исчез. Конечно второй части я не увидел, хотя увидел, через недели 2. В итоге взялся сделать вторую, главную часть проекта и окончательно пропал. Прождав месяц, я решил отписатся здесь.
$100
10 баллов
17 лет назад
Человек грамотно проконсультировал меня по вопросу, сразу видно специалист высокого полета, высший балл.
Ответный отзыв
Понятливый, оперативный человек:) Приятно общаться. Щедро оценивает предоставленную помощь. Все бы так:) Рекомендую.
$0
10 баллов
17 лет назад
просто супер ! доволен, как слон.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, оперативное общение. Оплата эквивалентная труду. Рекомендую:)
$100
9 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
17 лет назад
Отлично справился с заданной задачей выполнил сроки вовремя. готов дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ. Оплата соответствует заданию. В нужное время на связи. Приятно работать) Рекомендую.