silveroak

Oak Silver silveroak

 
NaN летУкраина
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
2Fast
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$0
0 баллов
17 лет назад
Доработка проекта
Непонятный человек. Сделав первую и не основную часть работы, дал первую часть архива и потом получив деньги исчез. Конечно второй части я не увидел, хотя увидел, через недели 2. В итоге взялся сделать вторую, главную часть проекта и окончательно пропал. Прождав месяц, я решил отписатся здесь.
my_killer
Максим 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Delphi + Indy
Человек грамотно проконсультировал меня по вопросу, сразу видно специалист высокого полета, высший балл.
Понятливый, оперативный человек:) Приятно общаться. Щедро оценивает предоставленную помощь. Все бы так:) Рекомендую.
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Stolnik
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Онлайн-калькулятор на JS
просто супер ! доволен, как слон.
Четкое ТЗ, оперативное общение. Оплата эквивалентная труду. Рекомендую:)
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customer
Алексей 
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
9 баллов
17 лет назад
Скрипт-рассыльщик на доски объявлений
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
serg666
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Анализатор боев персонажа XML
Отлично справился с заданной задачей выполнил сроки вовремя. готов дальше сотрудничать.
Четкое ТЗ. Оплата соответствует заданию. В нужное время на связи. Приятно работать) Рекомендую.
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