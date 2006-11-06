Непонятный человек. Сделав первую и не основную часть работы, дал первую часть архива и потом получив деньги исчез. Конечно второй части я не увидел, хотя увидел, через недели 2. В итоге взялся сделать вторую, главную часть проекта и окончательно пропал. Прождав месяц, я решил отписатся здесь.