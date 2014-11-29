siren-999

Джамал siren-999

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Создание сайтов под ключ! Интернет магозин 7800 руб. Сайт визитка 5800 руб. Сайт портфолио 6300 руб. Корпоративный сайт 8000 руб

Создание сайтов под ключ!

Интернет магазин - 7800 руб.

Сайт визитка - 5800 руб.

Сайт портфолио - 6300 руб.

Корпаротивный сайт 8000 руб.

Форум - 6000 руб.

Игровой сайт - 6100 руб.

Сайт на Python - 58000 руб.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН - ОПТИМАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ СЕРВЕРА - ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ САЙТОВ.

Виды дополнительных работ - JQUERY /JS /PHP /CSS3 /HTML5 /FLASH /PHOTOSHOP /CMS /DREAMWEAVER/-OPENCART/-PRESTASHOP/-MAGENTO/-WORDPRESS/-DJANGO

Несколько из созданных проектов:

http://ubnt.ru

http://proworking.ru

http://django.su

http://radioport.tu

HTML-верстка
нет отзывов
$30/час
от $60от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$30/час
от $60от 5 часов
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$50/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$60/час
от $60от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$60/час
от $60от 1 дня
нет рейтинга