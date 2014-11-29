Создание сайтов под ключ! Интернет магозин 7800 руб. Сайт визитка 5800 руб. Сайт портфолио 6300 руб. Корпоративный сайт 8000 руб
Создание сайтов под ключ!
Интернет магазин - 7800 руб.
Сайт визитка - 5800 руб.
Сайт портфолио - 6300 руб.
Корпаротивный сайт 8000 руб.
Форум - 6000 руб.
Игровой сайт - 6100 руб.
Сайт на Python - 58000 руб.
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН - ОПТИМАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ СЕРВЕРА - ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ САЙТОВ.
Виды дополнительных работ - JQUERY /JS /PHP /CSS3 /HTML5 /FLASH /PHOTOSHOP /CMS /DREAMWEAVER/-OPENCART/-PRESTASHOP/-MAGENTO/-WORDPRESS/-DJANGO
Несколько из созданных проектов:
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HTML-верстка
нет отзывов
$30/час
от $60от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$30/час
от $60от 5 часов
нет рейтинга
Интернет-магазины
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$50/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
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$60/час
от $60от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$60/час
от $60от 1 дня
нет рейтинга