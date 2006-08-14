slav911

Александр slav911

 
43 годаБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

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Отзывы заказчиков
SakhIndigo
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Разработка логотипа
Спасибо за работу.Ответственный, профессиональный работник. Сделал все качественно и быстро.
Приятно работать. Вменяемый заказчик, разумные пожелания, очень быстрое согласование, оплата в срок. Только положительные впечатления от работы. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
miloscitakovic
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$200
10 баллов
16 лет назад
4 логотипа
Очень приятно было работать, получил то что хотел и не было никаких проблем. Настоятельно всем рекомендую!
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Ответный отзыв
cyberrr
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Дизайн и логотип для интернет-магазина одежды
Было очень приятно работать. Все выполнено на отлично! Четко выполняет все требования и пожелания заказчика. Рекомендую.
заказчик вменяемый, требования реальные и обоснованные, оплата полная в срок и даже раньше.
Ответный отзыв
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$50
9 баллов
17 лет назад
Дизайн сайта
Всё было сделано, так как надо заказчику.
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Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $75
от 3 дней
#322
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $150
от 7 дней
#620
Фирменный стиль
нет отзывов
от $150
от 7 дней
#1905