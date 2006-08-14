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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
16 лет назад
Спасибо за работу.Ответственный, профессиональный работник. Сделал все качественно и быстро.
Ответный отзыв
Приятно работать. Вменяемый заказчик, разумные пожелания, очень быстрое согласование, оплата в срок. Только положительные впечатления от работы. Всем рекомендую.
$200
10 баллов
16 лет назад
Очень приятно было работать, получил то что хотел и не было никаких проблем. Настоятельно всем рекомендую!
$100
10 баллов
16 лет назад
Было очень приятно работать. Все выполнено на отлично! Четко выполняет все требования и пожелания заказчика. Рекомендую.
Ответный отзыв
заказчик вменяемый, требования реальные и обоснованные, оплата полная в срок и даже раньше.
$50
9 баллов
17 лет назад
Всё было сделано, так как надо заказчику.
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $75
от 3 дней
#322
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $150
от 7 дней
#620
Фирменный стиль
нет отзывов
от $150
от 7 дней
#1905