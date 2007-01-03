Почему со мной стоит работать:

1) Большой опыт работы с Web проектами, более 5 лет

2) Быстрая и оперативная реализация заданий

3) Выполнение проектов до конца, даже при возникновении проблем у заказчика, в том числе финансовых

4) Есть собственная CMS, которая при желании может быть использована в вашем проекте

5) Нахожусь в сети более 8-ми часов в день

6) Оперативная поддержка уже законченных проектов

7) Оказываю помощь при смене хостинг провайдера

Контакты:

ICQ: 709553

E-Mail: smkdesign[@]ukr.net