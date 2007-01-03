Запущен новый проект. Требуется поднять его тИЦ до 150, PR до 4-ки. Работа оценивается только по достижению данных параметров, прописывание ключевых слов и т.д. не требуется. Оплата через WebLancer или другим способом, только после достижения результата. Допускается использование ...
Почему со мной стоит работать:
1) Большой опыт работы с Web проектами, более 5 лет
2) Быстрая и оперативная реализация заданий
3) Выполнение проектов до конца, даже при возникновении проблем у заказчика, в том числе финансовых
4) Есть собственная CMS, которая при желании может быть использована в вашем проекте
5) Нахожусь в сети более 8-ми часов в день
6) Оперативная поддержка уже законченных проектов
7) Оказываю помощь при смене хостинг провайдера
Контакты:
ICQ: 709553
E-Mail: smkdesign[@]ukr.net
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