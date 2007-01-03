smkdesign

† Smoke smkdesign

 
38 летУкраина/Одесса
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Почему со мной стоит работать:

1) Большой опыт работы с Web проектами, более 5 лет

2) Быстрая и оперативная реализация заданий

3) Выполнение проектов до конца, даже при возникновении проблем у заказчика, в том числе финансовых

4) Есть собственная CMS, которая при желании может быть использована в вашем проекте

5) Нахожусь в сети более 8-ми часов в день

6) Оперативная поддержка уже законченных проектов

7) Оказываю помощь при смене хостинг провайдера

Контакты:

ICQ: 709553

E-Mail: smkdesign[@]ukr.net

  • Наращивание тИЦ и PR

    Запущен новый проект. Требуется поднять его тИЦ до 150, PR до 4-ки. Работа оценивается только по достижению данных параметров, прописывание ключевых слов и т.д. не требуется. Оплата через WebLancer или другим способом, только после достижения результата. Допускается использование ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Изменение UFS драйвера FreeBSD

    Нужно сделать патч UFS драйвера для FreeBSD под конкретные нужды, а в частности: - сделать так чтоб chmod мог делать как владелец файла так и входящие в группу которой принадлежит файл - чтоб при перемещении файла менялся ...

    FreeBSD
    Системное программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash меню

    Необходимо сделать меню для сайта на Flash Основное требование, логотип и все остальные элементы должны быть отрисованы средствами Flash а не вставлены картинками. Есть 2 уровня меню, второй уровень меню появляется при выборе первого, при этом: 1) Выделенный ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
DoLLPhin
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
17 лет назад
Flash меню
Отличный заказчик, все на высшем уровне, грамотно объяснил, оплатил вовремя
Заказ выполнил очень быстро и качественно. После оплаты согласился вносить некоторые мелкие изменения в работу. С человеком работать очень приятно.
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