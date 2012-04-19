Есть флеш игра симулятор футбола. Нужно смотироваться небольшой видео ролик на 1-2 минуты из нарезки игровых моментов. Вот видео самой игры : https://www.youtube.com/watch?v=CPQVKF2ELHE Напишите, пожалуйста, свои ...