snikedima

Снайк snikedima

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

spirinairina
55 лет
11 лет в сервисе
Была
2 часа назад
$1
2 балла
10 лет назад
Составление отзывов о компании
Задание- написать отзывы. После того как я была выбрана исполнителем, заказчик пропал, оплата нет.