snipero4ek

$200
Здравствуйте. Требуется нарисовать игровой сайт. Пример - http://zuckr.com. Только для исполнителей с примерами работ.
Дизайн сайтов40 заявок
Закрыт
11 лет назад
Здравствуйте. Требуется нарисовать игровой сайт. Пример - http://zuckr.com. Только для исполнителей с примерами работ.
Требуеться рерайт статей авто тематики. плачу за 1к знаков - 0.8$ в аську 14-552-702
Требуеться наполнение музыкального сайта на DLE Плачу 1$ за 15 новостей,подробности в аську 341-350
Нужен скромный шаблон для wordpress для новостного сайта игровой тематики,денег не очень много пишите в аську 75-76-059